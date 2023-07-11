«Спартак» готовит главный трансфер лета в РПЛ. «Тоттенхэму» предлагают 15 млн евро, игроку – 5

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вчера, 16:21

Надо показать влиятельность клуба.

«Спартак» в условиях отстранения от еврокубков ведет переговоры с английским грандом по трансферу центрального защитника – звучит красиво. Разбираемся, как обстоят дела вокруг потенциальной сделки по Давинсону Санчесу.

Есть официальное предложение

Санчес – колумбийский центрбек, которого менее 5 лет назад оценивали в 60 миллионов евро. Он пополнил состав «Тоттенхэма» в 2017 году, перейдя из «Аякса» — и быстро закрепился в основной обойме. За 6 сезонов в лондонском коллективе Давинсон совершил немало ошибок – открывал коридоры для соперника, испытывал проблемы с расположением и проигрывал позицию оппонентам.

Но даже так у колумбийца было достаточно приличных матчей – и даже с учетом стагнации он продолжал выходить в основе. К лету «шпоры» решили, что больше так продолжаться не может. В команде как раз наметилась перестройка с приходом нового главного тренера – Анге Постекоглу. Лондонцы сформировали список игроков на продажу – в него попал даже многолетний лидер команды Уго Льорис. Там же оказался Санчес.

Так на горизонте появился вариант со «Спартаком». «Красно-белые» заинтересовались кандидатурой 27-летнего защитника, «Тоттенхэм» был готов расстаться с игроком за 15 миллионов евро, слухи об интересе подтверждал агент колумбийца.

И позднее москвичи направили в лондонский коллектив предложение о трансфере, агент Тимур Гурцкая сообщил подробности:

«Спартак» получил огромные деньги на трансферное окно. Такие деньги в это трансферное окно ни один клуб тратить не будет. «Спартак» направил предложение «Тоттенхэму» на 15 миллионов. Зарплата Санчеса – 5 миллионов. И он еще думает».

Иными словами, «красно-белые» готовы удовлетворить финансовые запросы «шпор», но у них есть конкуренты. Изначально сообщалось, что Санчес – в сфере интересов «Фенербахче», «Галатасарая» и «Вильярреала». Турки готовы предложить лондонцам меньше – 9 миллионов. Так что в финансовом плане в напряженной конкуренции у москвичей есть преимущество.

РПЛ игроку без надобности

Несмотря на громкие инсайды о переговорах с «Тоттенхэмом» нужно объективно оценивать возможность такой сделки. Да, Санчес в АПЛ допускал много ошибок – но речь идет о крайне конкурентном чемпионате с самым напряженным календарем: помимо Премьер-Лиги команды играют в Кубке страны, Кубке Английской Лиги, у «шпор» также есть матчи ЛЧ . И если на таком уровне Давинсон выглядит слабо, то это не значит, что центрбек не потянет менее энергозатратный чемпионат. В реалиях турецкого первенства или Ла Лиги это добротный защитник.

Поэтому на него и претендуют «Галатасарай» с «Вильярреалом». И на фоне этих команд «Спартак» не выглядит фаворитом. Прежде всего из-за отсутствия еврокубков. Команды РПЛ от них до сих пор отстранены – и не понятно, когда вернутся обратно. Что касается «Галатасарая», коллектив может предложить Давинсону перспективу выхода в ЛЧ – «львы» в минувшем сезоне стали чемпионами Турции. У «Вильярреала» амбиции поскромнее – что-то между ЛК и ЛЕ . Зато намного более интересный чемпионат с возможностью сыграть против таких грандов, как «Атлетико», «Барселона», «Реал».

«Красно-белые» не могут предложить ни еврокубковых баталий, ни насыщенного чемпионата – в «Спартаке» Санчесу придется мириться с первым местом «Зенита» и московскими дерби с ЦСКА , «Локомотивом», «Динамо», противостояниями с «Краснодаром» и «Ростовом». При этом качество таких матчей с натяжкой может конкурировать даже с играми «Галатасарая» и «Фенербахче»/«Бешикташа»/«Трабзонспора».

На выходе единственный козырь, за счет которого москвичи могут бодаться с турками и испанцами, – это финансовые условия. Как и говорилось выше, «красно-белые» на данный момент единственные предложили «Тоттенхэму» компенсацию, сумма которой удовлетворяет запросам англичан. То же самое – по зарплате, но об этом факторе ниже.

Попытка показать, что клуб – на коне

Помимо спортивной у такой сделки есть и имиджевая выгода. Про изолированность РПЛ от международной арены уже говорилось выше – и этот фактор сильно мешает в переговорах. Легионерам попросту нет смысла приезжать в Россию – поэтому громких сделок стало гораздо меньше. «Динамо», ЦСКА отмалчиваются на рынке, «Локомотив» перешел на российских футболистов, «Зенит» рискует потерять Клаудиньо и Вендела – ведущих иностранцев Премьер-Лиги.

На этом фоне сделка «Спартака» с английским топ-клубом по игроку, который все еще играет в основе лондонцев, будет смотреться по-настоящему свежо. Будто обозначение претензий на борьбу с «Зенитом» — и в спортивном плане, и в плане влияния.

Только ради такого шага требуются серьезные вливания – отсюда 15 млн евро отступных. При этом самому колумбийскому защитнику, по последним сообщениям, предлагается зарплата в 5 миллионов за сезон. По другим данным, «Спартак» может платить Давинсону не более 3-3.5 млн евро.

И если в плане имиджа, спортивной составляющей такая сделка – безусловный плюс, то с финансовой стороной все сложнее. 5 миллионов евро в год – серьезный фактор риска, поскольку такой оклад футболиста сломает систему зарплат в «Спартаке». Ранее по этой же причине отказались от трансфера бразильского нападающего Габигола – отмечалось, что агенты форварда требовали 5.5 млн евро за сезон, тогда так наиболее высокие зарплаты в московской команде составляют 2.3-2.7 млн.

Если «красно-белые» все-таки смогут провернуть сделку и договориться с Санчесом на более скромные условия (сам футболист не против переезда в Россию), этот трансфер будет главным успехом клуба в летнее трансферное окно.