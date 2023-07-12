«Фейеноорд» — последний шанс. Карьеру Захаряна спасёт переезд в Нидерланды, были два претендента

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сегодня, 10:13

«Аякс» переключился на другого игрока РПЛ .

Похоже, шанс заиграть в Европе у талантливого воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна все же есть. Внимание на 20-летнего полузащитника обратили 2 голландских клуба – и в текущей ситуации ни «бело-голубым», ни самому Арсену не стоит торговаться.

Новая надежда

Чемпионат Голландии отлично подходит для развития молодых талантов и их дальнейшей продажи в топ-чемпионаты. Тот же Себастьян Шиманьски провел отличный сезон в составе «Фейеноорда», забив 9 мячей и отдав 4 ассиста в 29 матчах первенства. После истечения срока аренды голландцы не стали выкупать поляка – зато на него вышли турки. «Фенербахче» заплатил «Динамо» отступные в размере 10 миллионов евро.

И после этого «Фейеноорду» потребовалась замена – так клуб и обратил внимание на Захаряна как на игрока с похожим функционалом. По последним данным, коллектив из Роттердама получил предложение о трансфере российского хавбека через посредников – сейчас такой вариант продолжают изучать.

Помимо «Фейеноорда» за Арсеном продолжает следить другой нидерландский гранд – амстердамский «Аякс». К слову, теперь для «аяксидов» вариант с подписанием воспитанника «бело-голубых» в силу нескольких причин не является приоритетным. Несколько месяцев назад боссы клуба обращались в московский коллектив – и «Динамо» выставило ценник за Арсена в 25 миллионов евро. К этому моменту амстердамцы переключились на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Игроку не стоит гнуть пальцы

Это было позволительно годом ранее – сейчас Захарян уже в совершенно другом положении. В сезоне-2021/22 молодой полузащитник закрепился в основной обойме клуба, который боролся за серебро, гнался за «Зенитом» и финишировал в топ-3. При этом имел в своем распоряжении топ-легионеров макара Шиманьского, Моро, Бальбуэны, Варелы и других. И летом 2022 года Арсен считался уже полноценным лидером «Динамо», подписать его хотел «Челси», что уже о многом говорило.

Но после сорвавшейся сделки с «аристократами» все резко пошло по наклонной. 20-летний хавбек уже не делал разницы в столичном клубе – и это в ситуации, когда «бело-голубые» лишились своих лидеров, когда ушедшим легионерам понадобилась замена. На фоне стагнирующего «Динамо» проблемы Арсена бросались в глаза еще чётче. Так о проблемах Захаряна высказался его напарник по команде Федор Смолов:

Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.

Вряд ли проблема в запросах Захаряна, но этот момент в любом случае стоило оговорить.

«Динамо» просит слишком много

Запросу «бело-голубых» в 25 миллионов евро можно найти объяснение. Речь идет о воспитаннике, одном из главных действующих лиц клуба – в развитие Арсена вложили много средств, могли отбить их трансфером в «Челси», и все еще надеются сделать это.

Только вот есть желания клуба – а есть объективная картина. Арсен котируется на порядок ниже сразу по нескольким причинам.

Во-первых, из-за истекающего контракта – пока полузащитник в «Динамо» до 2024 года, после чего может стать свободным агентом. При таком положении дел у «бело-голубых» есть лишь два трансферных окна на то, чтобы претендовать на компенсацию за воспитанника.

Во-вторых, слабо проведенный сезон. Уровень одноклубников стал ниже, несостоявшаяся сделка с «Челси» нанесла психологический удар по Захаряну. И в таком случае большой вопрос, стоит ли продолжать сотрудничество или искать игроку новую команду.

Продлевать контракт не стоит

Риски в случае продления соглашения будут и у самой команды, и у игрока. «Динамо» оставит у себя воспитанника, сможет не бояться потерять его за бесценок. Но сейчас Захарян – кот в мешке. Непонятно, был ли спад в минувшим сезоне временным, или стагнация продолжится в новом чемпионате. Хавбек может так и не оправиться от неоправданных ожиданий с переездом в Лондон. И в такой ситуации новый контракт рискует стать катализатором – Арсен поймет, что у него всегда будет возможность остаться на жирном контракте с «Динамо», а бороться за переезд в Европу слишком тяжело. Сколько уже было примеров, когда игроки выбирали комфортные условия вместо вызова в топ-чемпионате!

Если обдумывать вопрос с позиции игрока – спрос на Захаряна сейчас и так не велик. Единственный фактор, который способен привлечь статусных покупателей, это истекающий контракт и как следствие возможность приобрести перспективного полузащитника за более низкую цену. И «Динамо» такие запросы игнорировать не сможет, если Арсен откажется продлевать соглашение – лучше получить мало, чем вообще ничего.

Плюс к этому в следующем году Арсен будет свободным агентом – а это дополнительный козырь в борьбе за переезд в европейский чемпионат. В июне сообщалось, что «бело-голубые» предложат своему футболисту новый долгосрочный контракт – если хавбек даст согласие, ни того, ни другого козыря уже не будет.