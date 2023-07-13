«Тоттенхэм» готов предложить Кейну должность в клубе

«Тоттенхэм» хочет сохранить в команде нападающего Харри Кейна.
«Бавария» работает над трансфером игрока, ПСЖ также готов предложить за него внушительную сумму. Председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви надеется, что англичанин останется в «Тоттенхэме».
Ради этого лондонцы готовы дать Кейну должность в клубе после того, как игрок завершит карьеру. Зарплата Харри может оказаться более 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но финансовый фактор не является главным в его решении.
В 38 матчах прошедшего сезона АПЛ Кейн забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.