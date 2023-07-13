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«Тоттенхэм» готов предложить Кейну должность в клубе

вчера, 21:41

«Тоттенхэм» хочет сохранить в команде нападающего Харри Кейна.

«Бавария» работает над трансфером игрока, ПСЖ также готов предложить за него внушительную сумму. Председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви надеется, что англичанин останется в «Тоттенхэме».

Ради этого лондонцы готовы дать Кейну должность в клубе после того, как игрок завершит карьеру. Зарплата Харри может оказаться более 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но финансовый фактор не является главным в его решении.

В 38 матчах прошедшего сезона АПЛ Кейн забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:57
Под конец карьеры все равно уйдет зарабатывать, в Млс, или Саудию. Разницы все равно нет, пускай уходит сейчас, сначала зарабатывать титулы, а потом бабло
112910415
112910415
сегодня в 05:19
надеюсь, футболист будет благодарен руководству !
отвесит низкий поклон и отправится в Баварию !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:54
Продать его, пока берут...
И начинать выигрывать титулы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:52
За что ему платить такую зарплату.
И зачем клубу символ бестрофейности
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:37
Слова и обещания к делу не пришьёшь.
Будет предложен реальный контракт на должность... после футбольной карьеры - другое дело. А пока всё это вилами на воде писано.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
А кому еще, если не Кейну! Легенда клуба!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:14, ред.
А зачем ему Тотем? Со своими,вечно перезагрузками,и становлением на новые рельсы игры,с приходом,заметьте ,с новым тренером,каждый раз причем!!при Конте одно,при аргентинце другое!! Вот и с новым тренером,с его атакующим стилем!! Кейну если уходить ,то в Баварию,там титулы реальнее выиграть,но учитывая жадность немцев,зп,будет на порядок меньше,да и язык,чуждая страна!! в ПСЖ,это не обговаривается-дно!!! Хороший вариант,это Мачестер,здесь,ему подойдет все,и тренер,и сам стиль игры,амбиции клуба,это не в Тотеме,где расматривают,максимум четвертое место!!это тут ,в англии,все свое, ну т.е его,Кейна,каждый,в поле колосок!! Но за колосок нада Юнайтеду отвалить 90 лямов!! Обидно,если упустят Хари!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:40
Если Реал в своё время пинка зади давал таким игроками как Раул, Пепе, Касиляс, Рамос , Роналду . По сравнению этих игроков Кейн ничего не стоить Тотенхему.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:33
Кейн вроде бы не слабоумный и вряд ли согласится на такую договорённость: за 7-8 лет может произойти всё, что угодно, и вообще, далеко не факт, что к моменту завершения карьеры у клуба не сменится руководство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:02
Зачем ему должность, если он может поиграть ещё как футболист...
aveubm4c2k4c
aveubm4c2k4c
вчера в 22:02
Рад если получится его уговорить
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