«Тоттенхэм» готов предложить Кейну должность в клубе

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вчера, 21:41

«Тоттенхэм» хочет сохранить в команде нападающего .

«Бавария» работает над трансфером игрока, ПСЖ также готов предложить за него внушительную сумму. Председатель совета директоров «шпор» надеется, что англичанин останется в «Тоттенхэме».

Ради этого лондонцы готовы дать Кейну должность в клубе после того, как игрок завершит карьеру. Зарплата Харри может оказаться более 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но финансовый фактор не является главным в его решении.