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вчера, 10:46

Нападающий клуба «Аль-Наср» использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда минеральной воды.

Полезные свойства воды, о которых было сказано в рамках рекламной кампании, сомнительны. Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой. Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии.

Стоимость воды Роналду почти в два раза превышает таковую среди других брендов с аналогичным товаром.

Это пятый бизнес футболиста. Сообщается, что он также занимается производством солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и парфюма.