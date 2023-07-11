Роналду использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда воды

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда минеральной воды.
Полезные свойства воды, о которых было сказано в рамках рекламной кампании, сомнительны. Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой. Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии.
Стоимость воды Роналду почти в два раза превышает таковую среди других брендов с аналогичным товаром.
Это пятый бизнес футболиста. Сообщается, что он также занимается производством солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и парфюма.
Есть понятие человеческие, и если человек врёт, обманывает, да ещё и насчёт того, что другой человек принимает в себя.
Вы ещё скажите, то, что он гей и нарцисс это только суд признать должен.
Роналду гнилой человек по жизни и для признания этого суд не нужен.
Есть понятие человеческие, и если человек врёт, обманывает, да ещё и насчёт того, что другой человек принимает в себя.
Вы ещё скажите, то, что он гей и нарцисс это только суд признать должен.
Роналду гнилой человек по жизни и для признания этого суд не нужен.
сразу видно что автор работает так себе
про нижнее белье и очки не забыл
а про сеть отелей например как то запамятовал
сразу видно что автор работает так себе
про нижнее белье и очки не забыл
а про сеть отелей например как то запамятовал
По сути это простые мошенники.
Да и самое главное у меня вопрос, а зачем вы приводите 159 УК РФ?
Тут вообще наш уголовный кодекс не при делах.
Роналду простой мошенник, который хочет нажиться на своих фанатах путём обмана. И это уже народный вердикт.
По сути это простые мошенники.
Да и самое главное у меня вопрос, а зачем вы приводите 159 УК РФ?
Тут вообще наш уголовный кодекс не при делах.
Роналду простой мошенник, который хочет нажиться на своих фанатах путём обмана. И это уже народный вердикт.
А-ля Христофор Колумб, тоже заблудился.
А-ля Христофор Колумб, тоже заблудился.
Если человек мошенник, то он гад и должен сидеть в тюрьме, а если этот мошенник Роналду, то... ну многие так же делают, ну за что его ругать то.
Если человек мошенник, то он гад и должен сидеть в тюрьме, а если этот мошенник Роналду, то... ну многие так же делают, ну за что его ругать то.
А вообще уже давно такие упоминания приучили искать не то, чего нет, а то, чего есть. Если на шампуне каком-нибудь написано крупно "Без парабенов", значит, остальные не лучшие вещи вроде SLS/SLES и т.п. там точно есть)
А вообще уже давно такие упоминания приучили искать не то, чего нет, а то, чего есть. Если на шампуне каком-нибудь написано крупно "Без парабенов", значит, остальные не лучшие вещи вроде SLS/SLES и т.п. там точно есть)
"Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой."
В самом тексте написано
"Антиоксидантные свойства любой воды ничтожны, поэтому рекламировать воду как антиоксидант сомнительно."
и отдельно
"Самый высокий результат PH в протестированных образцах составил 8.62, что далеко от 9, учитывая, что PH - логарифмическая шкала".
При этом то, что 8.62 - щелочная среда в любом случае, и ежу понятно. Щелочная среда при реакции PH больше 7.
"Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии."
В "расследовании" вообще не говорится, где вода добывается, там говорится о том, что фотографии, использованные в промо-роликах, не могли быть сделаны в Авиле.
Кончайте вы свою багровщину уже свою с придумыванием фактов или обвинением собственноручно людей, о которых вы даже ничего не знаете, на ровном месте.
Роналду использовал недостоверные данные о воде, а вы - недостоверные данные о его расследовании, ха-ха)
"Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой."
В самом тексте написано
"Антиоксидантные свойства любой воды ничтожны, поэтому рекламировать воду как антиоксидант сомнительно."
и отдельно
"Самый высокий результат PH в протестированных образцах составил 8.62, что далеко от 9, учитывая, что PH - логарифмическая шкала".
При этом то, что 8.62 - щелочная среда в любом случае, и ежу понятно. Щелочная среда при реакции PH больше 7.
"Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии."
В "расследовании" вообще не говорится, где вода добывается, там говорится о том, что фотографии, использованные в промо-роликах, не могли быть сделаны в Авиле.
Кончайте вы свою багровщину уже свою с придумыванием фактов или обвинением собственноручно людей, о которых вы даже ничего не знаете, на ровном месте.
Роналду использовал недостоверные данные о воде, а вы - недостоверные данные о его расследовании, ха-ха)