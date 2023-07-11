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Роналду использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда воды

вчера, 10:46

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда минеральной воды.

Полезные свойства воды, о которых было сказано в рамках рекламной кампании, сомнительны. Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой. Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии.

Стоимость воды Роналду почти в два раза превышает таковую среди других брендов с аналогичным товаром.

Это пятый бизнес футболиста. Сообщается, что он также занимается производством солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и парфюма.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 03:07
Какую разницу я тут должен понять, если даже законодательства разных стран отличаются друг от друга?
Есть понятие человеческие, и если человек врёт, обманывает, да ещё и насчёт того, что другой человек принимает в себя.
Вы ещё скажите, то, что он гей и нарцисс это только суд признать должен.
Роналду гнилой человек по жизни и для признания этого суд не нужен.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:43
Может, никаких законов он не нарушил, но мораль и совесть это не про него
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:27
Это пятый бизнес футболиста. Сообщается, что он также занимается производством солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и парфюма.

сразу видно что автор работает так себе
про нижнее белье и очки не забыл
а про сеть отелей например как то запамятовал
Rattlehead
Rattlehead ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:45
Ну там есть такое понятие как "Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара".

По сути это простые мошенники.

Да и самое главное у меня вопрос, а зачем вы приводите 159 УК РФ?
Тут вообще наш уголовный кодекс не при делах.

Роналду простой мошенник, который хочет нажиться на своих фанатах путём обмана. И это уже народный вердикт.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:34
В приведенной статье нет ни слова про мошенничество.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Борислaв (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Так он ехал в южную Африку и думал там проблемы с водой, а оказался в Саудовской Аравии.
А-ля Христофор Колумб, тоже заблудился.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:27
Это мошенничество. КоАП РФ Статья 14.7. Обман потребителей.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:27
Шарлатан португальский)) хуже напёрсточников
Борислaв
Борислaв
вчера в 14:21
Не заладился у Рона бизнес в СА.... не судьба.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:12
Так это не мошенничество, а маркетинговый ход. Мошенничество - уголовно-наказуемое преступление, а именно хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:10
Странная логика у некоторых.
Если человек мошенник, то он гад и должен сидеть в тюрьме, а если этот мошенник Роналду, то... ну многие так же делают, ну за что его ругать то.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:04
То есть, раз так делают все, это оправдание мошенничества?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:02
Походу "телефонные мошенники" это шестой бизнес Роналду.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:20
Упоминание "У нас без ГМО" везде меня особенно смешит с учётом жёсткого запрета в России на ГМО))

А вообще уже давно такие упоминания приучили искать не то, чего нет, а то, чего есть. Если на шампуне каком-нибудь написано крупно "Без парабенов", значит, остальные не лучшие вещи вроде SLS/SLES и т.п. там точно есть)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:07
То, как он любит всё преувеличивать и преукрашать - неудивительно, скоро и его зарплата в 200 лямов явится фейком... Великого Гэтсби из него не получится... Только большой балласт и эгоист... Хе..
salleeh
salleeh
вчера в 13:06
Заказуха от кока-колы…)))
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:50
Ага, больше так никто не делает. Подсолнечное масло без холестерина, соль/вода/гречка без ГМО, консервы без консервантов, детская вода и т.д. - вся торговля построена на маркетинговых уловках, но только Роналду - мошенник.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:31
Мошенник - он и в "Южной Африке" мошенник)
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:13
Всё правильно перевели. Он приврал свойства обычной воды и преподносил её как полезную и за это брал двойную цену. К тому же, он соврал, где она добывается. Может, не в Португалии, но точно не в Испании.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:04
После такого начинаешь сомневаться, что за нижнее белье он производит. Не панталоны ли?).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:57, ред.
Лучше бы вы не переводили Гугл-транслейтом, а то опять половину текста переврали.

"Информация о том, что вода является антиоксидантом с щелочной средой, а ее pH равен 9, не является правдивой."

В самом тексте написано

"Антиоксидантные свойства любой воды ничтожны, поэтому рекламировать воду как антиоксидант сомнительно."

и отдельно

"Самый высокий результат PH в протестированных образцах составил 8.62, что далеко от 9, учитывая, что PH - логарифмическая шкала".

При этом то, что 8.62 - щелочная среда в любом случае, и ежу понятно. Щелочная среда при реакции PH больше 7.

"Производитель утверждает, что вода добывается в Испании, но в расследовании сказано, что она из Португалии."

В "расследовании" вообще не говорится, где вода добывается, там говорится о том, что фотографии, использованные в промо-роликах, не могли быть сделаны в Авиле.

Кончайте вы свою багровщину уже свою с придумыванием фактов или обвинением собственноручно людей, о которых вы даже ничего не знаете, на ровном месте.

Роналду использовал недостоверные данные о воде, а вы - недостоверные данные о его расследовании, ха-ха)
Elliada
Elliada
вчера в 11:36
Мошенник. Обычную воду продаёт вдвое дороже, да и еще врет, что она полезная и где добывается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:27
Ничего страшного - когда будет оправдываться за эту воду , наденет солнцезащитные очки.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:23, ред.
Рекорд по дороговизне воды поставлен.
Гость
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