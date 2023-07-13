Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТоварищеские матчи. Клубы 2023

В Шотландии игрок пропустил матч своей команды, поскольку перепутал стадион

вчера, 21:22
Куинз ПаркЛоготип футбольный клуб Куинз Парк (Глазго)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстонМатч завершен

Полузащитник «Ливингстона» Мохаммед Сангаре пропустил контрольную игру своей команды против коллектива «Куинз Парк» (1:0). Футболист прибыл на домашнюю арену своего коллектива «Тони Макарони Арену», но игра на самом деле проходила на малой арене «Хэмпден Парк». Тренер «львов» Дэвид Мартиндэйл прокомментировал эпизод:

Не самый умный поступок! Игроки должны были явиться на «Хэмпден» в 18:15, а он подошел к нашему стадиону. Мо совсем новичок, и ему придется многому учиться. Это талантливый футболист и отличный парень, очень спокойный, что, возможно, дает некоторое объяснение тому, почему это произошло. Я говорил с ним о внимании к деталям. Сейчас ты играешь на высшем уровне в Шотландии, и тебе нужно больше думать обо всем, что ты делаешь вне клуба. Это не просто игра.

Он должен был выйти в старте против «Куинз Парк», но приехал на полчаса позже, за час до начала игры. Он так и не вышел на поле, вместо этого играл со второй командой во вторник вечером. Для него все начнется с чистого листа, будем двигаться дальше. Я понимаю, почему все пошло не так, но ему нужно быть внимательнее. Честно говоря, это не первый подобный случай, такое порой происходит. В прошлом году это был Дилан Бахамбула, и, как ни странно, именно он звонил Мо и спрашивал, где тот находится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги
Сегодня, 00:52
Мойсес ответил на вопрос о возможном получении гражданства РФ
Вчера, 23:52
Слухи«Тоттенхэм» готов предложить Кейну должность в клубе
Вчера, 21:41
Растление, вредные привычки и торговля наркотиками. Футбольный мир поддержал Алли после признаний
Вчера, 19:27Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
Роналду использовал недостоверные данные в рекламе своего бренда воды
11 июля
«Барселона» выпустит украшения с использованием газона с домашнего стадиона
09 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
это просто молодость ... она пройдёт
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:32
Заплутал немного либериец в "джунглях"; Шотландии.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:46
Этот хоть молодой....
У нас Марио не то стадион....клуб перепутал....
minai
minai
вчера в 22:03
Ну, шотландский вискарь заборист.
Futurista
Futurista
вчера в 21:54, ред.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:52
Ему надо к врачу обратиться,в наше время чтото не найти или перепутать, это нонсенс!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 