В Шотландии игрок пропустил матч своей команды, поскольку перепутал стадион

Полузащитник «Ливингстона» пропустил контрольную игру своей команды против коллектива «Куинз Парк» (1:0). Футболист прибыл на домашнюю арену своего коллектива «Тони Макарони Арену», но игра на самом деле проходила на малой арене «Хэмпден Парк». Тренер «львов» прокомментировал эпизод:

Не самый умный поступок! Игроки должны были явиться на «Хэмпден» в 18:15, а он подошел к нашему стадиону. Мо совсем новичок, и ему придется многому учиться. Это талантливый футболист и отличный парень, очень спокойный, что, возможно, дает некоторое объяснение тому, почему это произошло. Я говорил с ним о внимании к деталям. Сейчас ты играешь на высшем уровне в Шотландии, и тебе нужно больше думать обо всем, что ты делаешь вне клуба. Это не просто игра.

Он должен был выйти в старте против «Куинз Парк», но приехал на полчаса позже, за час до начала игры. Он так и не вышел на поле, вместо этого играл со второй командой во вторник вечером. Для него все начнется с чистого листа, будем двигаться дальше. Я понимаю, почему все пошло не так, но ему нужно быть внимательнее. Честно говоря, это не первый подобный случай, такое порой происходит. В прошлом году это был Дилан Бахамбула, и, как ни странно, именно он звонил Мо и спрашивал, где тот находится.