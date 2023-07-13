Растление, вредные привычки и торговля наркотиками. Футбольный мир поддержал Алли после признаний

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вчера, 19:27

Знаменитый англичанин лечится от зависимостей.

У Алли было жуткое детство

Люди чаще по-настоящему жалеют о том, чего не сделали. Человеку сложно принять собственные ошибки, чтобы корить себя за действия. В сухом остатке каждый, кто мог повлиять на судьбу Алли, сегодня сожалеет, что не стал идеальным учителем для хавбека. А сам игрок, когда подлечится, поймет, что упустил шанс стать большой звездой. Зато рассказал правду, на это нужна смелость.

Хотя сразу предупредим, что любой психиатр и нарколог порекомендует не верить слепо зависимым людям, ведь некоторые из них имеют параллельные психические проблемы, связанные с желанием манипулировать другими, вряд ли Алли врет в разговоре с Гарри Невиллом:

В шесть лет друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Мама сильно пила. Потом меня отправили в Африку, улучшить дисциплину… В семь лет я начал курить, а в восемь торговать наркотиками. Кто-то из старших сказал мне, что полицейские не будут проверять ребенка на велосипеде. Я возил наркотики, пряча их под одеждой. В 11 лет меня свесил с моста парень из соседнего дома. А в 12 лет меня усыновили. У меня появилась прекрасная семья. Они многое для меня сделали. Они восхитительные люди и очень помогли.

Понятно, что современная психология уходит от дедов жанра Вундта, Фрейда и Юнга в сторону доказательной медицины. Нельзя заявлять, что 100 % людей, у которых были ужасные родители, повторят судьбу Алли. Особенно с учетом, что с 12 лет Деле опекали прекрасные люди. Ему взрослому давали первые, вторые и десятые шансы.

Но глупо отрицать, что ребенок, которого домогался друг мамы, скорее окажется взрослым с зависимостями, как случилось в итоге у Деле. Хватает одной пьющей матери, причем сильно пьющей, о чем она сама сознавалась. Дениз Алли родила четырех детей от четырех разных мужчин, о чем тут говорить?

Причем биологический отец Алли – богатый человек, но он после интрижки в Англии не покинул особняк в Нигерии с десятью спальнями. Впрочем, и биологического сына не воспитал, хотя устроил на время в частную школу в Африке. Желание Деле стать футболистом заставило отца вернуть его в Англию. Алли – большой талант, ведь выбился в сборную страны, начав профессиональную карьеру в 11 лет.

Деле повезло, что его друг из футбольной школы Харри Хикфорд уговорил родителей забрать Алли к себе. А биологической матери парня хватило ума отпустить его в приемную семью, пока сама лечилась от алкоголизма. Как минимум спасли ребенка, который мечтал играть за «Барселону», от судьбы мелкого преступника.

Деле не умеет себе отказывать

Как только Алли стал богатым и знаменитым, у него сорвало крышу. Восемь лет назад прекратил общение с биологической матерью. Убрал с футболки фамилию отца, который к тому времени стал миллионером, ведь в Нигерии есть нефть и газ. Папе Деле не нужны деньги сына, полный отказ от общения с ним смотрится странно. Но сейчас Алли пролил свет на свои решения, он был наркозависимым:

Думаю, пора рассказать людям, что происходит. Сложно говорить об этом, я долго скрывал это. Мне страшно об этом говорить, но правильно поступить именно так. У меня была зависимость от снотворного. Это проблема не только у меня, в футболе с ней сталкиваются гораздо больше людей, чем можете себе представить.

Атлеты, которых регулярно проверяют на наличие в крови запрещенных веществ, ищут наркотики в таблетках по рецепту. Миллионер со связями легко найдет пузырьки болеутоляющих и других веществ. Алли мог годами сидеть на таблетках. Но дошло до психологических проблем, пришлось лечь на реабилитацию:

Люди не могут решиться поехать в реабилитационный центр. Но я даже не мог себе представить, насколько это для меня полезно. Я был в плохом состоянии, я был молодым, пережил многое и не мог это осознать. Делал глупые вещи, за которые себя виню. Отправившись в рехаб, многое понял и осознал. Раньше не контролировал свою жизнь. Вышел три недели назад. Сейчас я в хорошем состоянии, чувствую достаточно сил, чтобы рассказать об этом.

Зависимость от таблеток бывает очень опасной. Эту плохую привычку изобразили с помощью актера и фаната «Фулхэма» Хью Лори в сериале «Доктор Хаус». Алли сознался в употреблении снотворного, но как было на самом деле? Плохо играл за «Эвертон» и «Бешикташ», не переставая пить. Свободного времени хватало, а травмы позволяли употреблять всякое и разное, не рискуя быть пойманным после матча.

Когда-то Алли серьезно рассматривали в «Реале». Другие большие клубы тоже приценивались. У хавбека было все, чтобы стать мегазвездой. Не Модрич, но английским Озилом хавбек «шпор» мог стать. Впрочем, кроме зависимостей, есть также сложный характер. Прекрасно, что Алли затащили в реабилитационный центр – так выше шансы, что не завершит жизнь как Бест, Сократес и Гарринча.

У футболиста будет ещё один шанс

Другие игроки активно поддерживают Алли в социальных сетях. Правильная реакция, ведь это история о растлении шестилетнего ребенка, а рядом не было трезвых родителей, чтобы или исключить контракт с подозрительным взрослым, или хотя бы отправить к психологу сразу после преступления, натравив на педофила полицейских. Жаль, что Деле пережил всё, что с ним случилось двадцать лет назад.

Но нарколог и психиатр ему точно говорили, насколько он везучий во взрослой жизни. Хулиганил, а теперь хватило ума лечиться. В 27 лет, если здоровье позволит, может вернуться в большой футбол. В «Эвертоне» к нему добры, Алли вернулся к тренировкам. Шон Дайч по-отечески отнесся к проблемному хавбеку. Если обойдется без срывов, Деле обязательно порадует в матчах АПЛ .

Его тепло встретят фанаты «ирисок». Возможно, поможет клубу, где пару лет назад потеряли лидера Сигурдссона. Исландца обвиняли в растлении малолетней, но прокуроры переоценили себя. Не удалось доказать преступление по тяжкой статье, а именно ее выбрали для суда. Но дым был, фактов хватило для жены игрока, ушла от мужа. Руни готов пристроить исландца в МЛС в «Ди Си Юнайтед».

А Деле набирает форму в «Эвертоне». Ему вернуться проще, ведь не обвиняемый, а жертва. Репутация англичанина запятнана дурным поведением, пьяными вечеринками и секс-видео. Но к жертвам педофилов логично относиться без жалости, которая им точно не поможет, а с пониманием, что Деле пришлось пережить. Люди те еще звери, особенно если чувствуют полную безнаказанность. Дети мам с алкоголизмом – легкие жертвы для извращенцев.

Но если Деле продолжит работать с врачами, если начнет контролировать зависимости, то у него в запасе много счастливых лет карьеры и личной жизни. Взялся за ментальное здоровье, хорошая новость после серии ужасных вестей о его прошлом.