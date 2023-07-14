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Сергей Карасёв высказался по поводу приглашения на сбор судей УЕФА

вчера, 09:34

Российский судья Сергей Карасёв высказался по поводу своего приглашения на осенний сбор судей УЕФА.

На данный момент я знаю то же, что и все: пришло официальное письмо, с 3-го по 6-е число сбор. Надеюсь, я там буду. Больше сказать пока нечего. Естественно, я рад. Потому что полтора года я нигде не был, а тут... Как-то неожиданно.

Понимаю, что это ещё не говорит о том, что мне дадут международные игры. Буду ли я судить — это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят, поучаствовать в сборах.

Если это правда произойдёт — просто супер.

Напомним, сборы судей УЕФА пройдут с 3-го по 6-е сентября в Швейцарии.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:06
Удаляй-не удаляй,а Серёга всё равно на сборы не попадёт.ИМепнно по политике.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:12
Главное из слов Карасева , что он полтора года ни где не был...)))...т.е. в пространствии был и наш чемпионат ему не чемпионат...)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:09
А,мы надеемся,что нет!!
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