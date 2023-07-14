Сергей Карасёв высказался по поводу приглашения на сбор судей УЕФА

Российский судья высказался по поводу своего приглашения на осенний сбор судей УЕФА .

На данный момент я знаю то же, что и все: пришло официальное письмо, с 3-го по 6-е число сбор. Надеюсь, я там буду. Больше сказать пока нечего. Естественно, я рад. Потому что полтора года я нигде не был, а тут... Как-то неожиданно.

Понимаю, что это ещё не говорит о том, что мне дадут международные игры. Буду ли я судить — это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят, поучаствовать в сборах.

Если это правда произойдёт — просто супер.