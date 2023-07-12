Названы расходы клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса

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вчера, 09:27

Расходы клубов Российской Премьер-Лиги на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 миллионов рублей за сезон.

Общая же сумма за четыре сезона, начиная с кампании-2022/23, утвержденная собранием Премьер-Лиги, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей. Она делится между всеми 16 клубами РПЛ .

Примерно половину этой суммы — около 1,2 миллиарда — составляют выплаты вознаграждений арбитрам. Остальная часть — расходы на логистику, учебные сборы и тренинги рефери, обслуживание система ВАР и прочие расходы.