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Названы расходы клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса

вчера, 09:27

Расходы клубов Российской Премьер-Лиги на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 миллионов рублей за сезон.

Общая же сумма за четыре сезона, начиная с кампании-2022/23, утвержденная собранием Премьер-Лиги, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей. Она делится между всеми 16 клубами РПЛ.

Примерно половину этой суммы — около 1,2 миллиарда — составляют выплаты вознаграждений арбитрам. Остальная часть — расходы на логистику, учебные сборы и тренинги рефери, обслуживание система ВАР и прочие расходы.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:24
Вообще, вот, прошел день. Я тут немного подумал, пораскинул мозгами. А было бы здорово, если бы у российских судей была своя премьер-лига и пердив. Пердивщики не имели бы права судить рпл, а зарабатывали бы его своим потом и мозгами. Сделать систему оценки работы судей, причем простую и прозрачную. выдавать очки (И МИНУС ОЧКИ ТОЖЕ) за каждое действие или бездействие судьи, раз в 10 туров нижние два судьи отправляются в 30, а верхние два из ПерДей - в РПЛ. Безбородов бы уже во 2 дивизионе судил со своей купленной лицензией. А талантливые и молодые из 1-2 дивизионов уже бы поднялись. Ведь есть у нас талантливые?! Да только судейство - такой же бизнес, туда выбирают по принципу продажности и откатности. А хоть раз сходите на матчи 2 лиги (привет, Краснодар-3 и Спартак-Нальчик), там судьи без ВАР работают лучше, чем эти с ВАРом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07
"Общая же сумма за четыре сезона, начиная с кампании-2022/23, утвержденная собранием Премьер-Лиги, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей. Она делится между всеми 16 клубами РПЛ"

Почему между 16-тью ???
4 сезона в Лиге не будет новых команд ???
Mdtrgft3
Mdtrgft3 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:36
а как бы он так высоко забрался с обычного 9 места ?!?
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 16:26
.................... (одни маты )................с какого ?!?...............за что ?!?.......................
DaslerU
DaslerU
вчера в 14:04
Всё это выглядит как узаконенная взятка. Кто больше дал, тот выше залез.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41, ред.
Срочно! По Молнии!
Сообщите мну до какого возраста мона научится свистеть в судейский инструмент!
Портфолио положительное (семьянин и не раз.... с детства мечтал быть футбольным судьёй..., готов к переезду...., брошу пить..., делюсь...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:58
ГЛАВНОЕ
В профессии вора --- во время смыться.
В профессии футбольного судьи --- стараться казаться нейтральным, брать, но знать меру. Помнить, что судишь ты, а не тебя судят, зарвёшься, может всё поменяться местами и карьере конец. Работа не пыльная, будешь жалеть.

Да здравствует судейский корпус РПЛ, в нём самые справедливые судьи в мире !!! ))).
Futurista
Futurista
вчера в 10:35, ред.
Заплатите и не судимы будете...
Библия РПЛ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:28
По-моему - попутали получателя . Это судейский корпус должен клубам доплачивать за такое судейство .
lotsman
lotsman
вчера в 10:25
Слишком большие расходы. Поэтому они и жируют.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:58
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 09:56
Кто пилит, в целом, учитывая, что пару лет назад РФС сказала, что для улучшения качества судейства решила сделать зарплаты на уровне судей АПЛ, так, что условный Москалёв мог на то время заработать за сезон 9 миллионов рублей, на тот момент это было больше (если переводить в евро), чем мог заработать за сезон Энтони Тейлор.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:55
Судьи РПЛ все сплошь миллионеры!!!
drug01
drug01
вчера в 09:48
Слишком дорого! Может наступит такая пора когда команды выделяют по одному человеку от команды и проводят игру!!!
Ванечка
Ванечка
вчера в 09:32
Офигенно.... ну тут типа кто больше платит, тот и заказывает музыку.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 09:28
То есть погодите, Спартак еще и платит за такое судейство?!
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