Названы расходы клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса

Расходы клубов Российской Премьер-Лиги на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 миллионов рублей за сезон.
Общая же сумма за четыре сезона, начиная с кампании-2022/23, утвержденная собранием Премьер-Лиги, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей. Она делится между всеми 16 клубами РПЛ.
Примерно половину этой суммы — около 1,2 миллиарда — составляют выплаты вознаграждений арбитрам. Остальная часть — расходы на логистику, учебные сборы и тренинги рефери, обслуживание система ВАР и прочие расходы.
Почему между 16-тью ???
4 сезона в Лиге не будет новых команд ???
Почему между 16-тью ???
4 сезона в Лиге не будет новых команд ???
Сообщите мну до какого возраста мона научится свистеть в судейский инструмент!
Портфолио положительное (семьянин и не раз.... с детства мечтал быть футбольным судьёй..., готов к переезду...., брошу пить..., делюсь...))
Сообщите мну до какого возраста мона научится свистеть в судейский инструмент!
Портфолио положительное (семьянин и не раз.... с детства мечтал быть футбольным судьёй..., готов к переезду...., брошу пить..., делюсь...))
В профессии вора --- во время смыться.
В профессии футбольного судьи --- стараться казаться нейтральным, брать, но знать меру. Помнить, что судишь ты, а не тебя судят, зарвёшься, может всё поменяться местами и карьере конец. Работа не пыльная, будешь жалеть.
Да здравствует судейский корпус РПЛ, в нём самые справедливые судьи в мире !!! ))).
В профессии вора --- во время смыться.
В профессии футбольного судьи --- стараться казаться нейтральным, брать, но знать меру. Помнить, что судишь ты, а не тебя судят, зарвёшься, может всё поменяться местами и карьере конец. Работа не пыльная, будешь жалеть.
Да здравствует судейский корпус РПЛ, в нём самые справедливые судьи в мире !!! ))).
Библия РПЛ...
Библия РПЛ...