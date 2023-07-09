В РФС объяснили назначение Мажича главой департамента судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о назначении серба Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.
Мы хотели бы верить, что с приходом Мажича произойдут качественные изменения. Понятно, что это некая встряска для наших арбитров и судейского корпуса. Помимо того, что Мажич — человек авторитетный, он ещё и авторитарный. Лидер сам по себе. Нужно время, чтобы коллеги из судейства выстроили доверительные отношения друг с другом. Верим, что опыт Мажича пригодится.
Приход Мажича связан с недовольством работой Каманцева? Каманцев остался в административной иерархии на более вышестоящей должности — председателем судейского комитета и членом исполкома РФС, который отвечает за судейство. Мы все понимаем, и сам Каманцев, что для того, чтобы управлять, мотивировать, корректировать и развивать арбитров необходимо быть судьёй с большим именем и соответствующей харизмой, задатками лидера. Каманцев обладает огромным количеством позитивных навыков, но сам он не судил. Мажич — человек, которого искал Каманцев, он провёл активную работу.
Мажич узнал об этом обряде случайно...но сработало...
Мажич узнал об этом обряде случайно...но сработало...