В РФС объяснили назначение Мажича главой департамента судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза высказался о назначении серба главой департамента судейства РФС .

Мы хотели бы верить, что с приходом Мажича произойдут качественные изменения. Понятно, что это некая встряска для наших арбитров и судейского корпуса. Помимо того, что Мажич — человек авторитетный, он ещё и авторитарный. Лидер сам по себе. Нужно время, чтобы коллеги из судейства выстроили доверительные отношения друг с другом. Верим, что опыт Мажича пригодится.