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В РФС объяснили назначение Мажича главой департамента судейства

вчера, 14:30

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о назначении серба Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

Мы хотели бы верить, что с приходом Мажича произойдут качественные изменения. Понятно, что это некая встряска для наших арбитров и судейского корпуса. Помимо того, что Мажич — человек авторитетный, он ещё и авторитарный. Лидер сам по себе. Нужно время, чтобы коллеги из судейства выстроили доверительные отношения друг с другом. Верим, что опыт Мажича пригодится.

Приход Мажича связан с недовольством работой Каманцева? Каманцев остался в административной иерархии на более вышестоящей должности — председателем судейского комитета и членом исполкома РФС, который отвечает за судейство. Мы все понимаем, и сам Каманцев, что для того, чтобы управлять, мотивировать, корректировать и развивать арбитров необходимо быть судьёй с большим именем и соответствующей харизмой, задатками лидера. Каманцев обладает огромным количеством позитивных навыков, но сам он не судил. Мажич — человек, которого искал Каманцев, он провёл активную работу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:04
Говорят...Если в темную ночь в период летнего равноденствия выйти на опушку леса и 102 раза крикнуть "Газпром-мечты сбывайтесь!"...у одного из ста человек они реально сбудутся...
Мажич узнал об этом обряде случайно...но сработало...
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:28
От перемены мест улучшений нечего ждать...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:04
Ключевая фраза в статье : "Каманцев остался в административной иерархии на более вышестоящей должности" - то есть всё как всегда, по проверенной схеме.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Ничего не поменяется в нашем футбольном хозяействе , от слова Абсолютно, пока в руководстве нашего футбола сидят дилетанты по спецификации. Зато дербанить государственный бюджет настоящие профессора !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:57
Словом,всё делается во благо...
ДСА
ДСА
вчера в 14:42
Что за вера в нерусских спасителей? Куда смотрит ВВП?
Гость
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