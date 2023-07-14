Валер Жермен подписал контракт с «Макартуром»

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вчера, 12:30

Нападающий «Монпелье» перешёл в австралийский «Макартур». 33-летний игрок пришёл в клуб из Сиднея свободным трансфером. Контракт рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Жермен сыграл 31 матч, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Вот что сказал француз о своём переходе: