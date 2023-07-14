Валер Жермен подписал контракт с «Макартуром»

Нападающий «Монпелье» Валер Жермен перешёл в австралийский «Макартур». 33-летний игрок пришёл в клуб из Сиднея свободным трансфером. Контракт рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Лиги 1 Жермен сыграл 31 матч, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Вот что сказал француз о своём переходе:
Это мой первый опыт игры в другой стране, поэтому я очень рад и взволнован тем, что оказался здесь, в Австралии.
Я хочу проявить свои качества и помочь команде. Я 13 лет играл в высшем дивизионе Франции, и этот опыт поможет клубу и игрокам.
Я нападающий, который может забивать, может ассистировать, но мне нравится защищаться и помогать команде. Я хочу поскорее встретиться с болельщиками и хочу подарить им отличный сезон.