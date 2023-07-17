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В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов

вчера, 14:35

Город Мак-Кинни из штата Техас привлек внимание футбольных болельщиков.

В данном населенном пункте есть район, где улицы названы в честь английских футбольных клубов. Некоторые фанаты уже заявили о желании посетить это место.

В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов

В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
хорошо бы профинансировать соседний район -
пусть называют улицы в честь клубов РПЛ !
UncleZack
UncleZack
сегодня в 06:09
Новость ни о чем,улицы с такими названиями есть почти во всех городах США,все таки бывшая английская колония.
Но вот квартал в Лас Вегасе где у улиц были имена покемонов реально удивил и рассмешил)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:47
Дыра дырой, но названия звучные.
9mzupde9t5v9
9mzupde9t5v9
вчера в 17:40
Пройду по Саутгемптонской,
Сверну на Сассуольную
И на Осерской улице
Я постою в тени
Боруссские, Бенфикские,
Янг-Бойзские, Рапидские
Как будто бы на соккер
Зовут меня они
Rattlehead
Rattlehead ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:59
Ага, еще и у российских деревень названия воруют.
hаrut
hаrut
вчера в 16:28
Не плохой пиар ход.... и на каждой такой улице установить пивной бар для англичан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:15
У них просто фантазии нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Очень грамотный ход. Теперь туристов из Англии будет немеренно...
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:26
зато у нас есть улица Ленина
даже не только улица
и даже не одна
пусть завидуют и выбирают названия этих якобы футбольных клубов
все мы знаем что футбол только в зените
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:05
У нас есть Конюшенный переулок!)
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