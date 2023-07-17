В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов

Город Мак-Кинни из штата Техас привлек внимание футбольных болельщиков.
В данном населенном пункте есть район, где улицы названы в честь английских футбольных клубов. Некоторые фанаты уже заявили о желании посетить это место.
Город Мак-Кинни из штата Техас привлек внимание футбольных болельщиков.
В данном населенном пункте есть район, где улицы названы в честь английских футбольных клубов. Некоторые фанаты уже заявили о желании посетить это место.
Сверну на Сассуольную
И на Осерской улице
Я постою в тени
Боруссские, Бенфикские,
Янг-Бойзские, Рапидские
Как будто бы на соккер
Зовут меня они
Сверну на Сассуольную
И на Осерской улице
Я постою в тени
Боруссские, Бенфикские,
Янг-Бойзские, Рапидские
Как будто бы на соккер
Зовут меня они