В США есть город, где некоторые улицы названы в честь футбольных клубов

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вчера, 14:35

Город Мак-Кинни из штата Техас привлек внимание футбольных болельщиков.

В данном населенном пункте есть район, где улицы названы в честь английских футбольных клубов. Некоторые фанаты уже заявили о желании посетить это место.