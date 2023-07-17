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Болельщики обсуждают фото Гарначо в футболке с фамилией Роналду

вчера, 14:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо играл в футбол со своим младшим братом Роберто во время отпуска.

Игрок делал это в футболке клуба «Аль-Наср» с номером и фамилией Криштиану Роналду, который раньше выступал за «дьяволов». Один из болельщиков отреагировал:

Самый храбрый человек Аргентины.

Другой заявил:

Гарначо не скрывает, кто является самым великим игроком.

Болельщики обсуждают фото Гарначо в футболке с фамилией Роналду

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:10
А причём здесь футбол?
Гарначо просто влюблён в Роналду вот и простая разгадка.
Он и трусы его носит и что теперь?
?w=620
Köln
Köln
вчера в 16:39
Обсуждать тряпку не гоже.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:30
Ничего криминального в этом нет. Может играть в любой какой ему вздумается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:52
И что в этом такого не естественного или удивительного ??? А если бы он был в футболке Пеле.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:30
После такого гном его в сборную не пустит.
ДСА
ДСА
вчера в 14:29
Это всего лишь майка, не надо искать подводных камней.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:28, ред.
ну и ладно
было бы что обсуждать
а тут просто футболка
drug01
drug01
вчера в 14:28
Болельщики всегда любят прежде всего футбол!
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