Болельщики обсуждают фото Гарначо в футболке с фамилией Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо играл в футбол со своим младшим братом Роберто во время отпуска.
Игрок делал это в футболке клуба «Аль-Наср» с номером и фамилией Криштиану Роналду, который раньше выступал за «дьяволов». Один из болельщиков отреагировал:
Самый храбрый человек Аргентины.
Другой заявил:
Гарначо не скрывает, кто является самым великим игроком.
Гарначо просто влюблён в Роналду вот и простая разгадка.
Он и трусы его носит и что теперь?
?w=620
Гарначо просто влюблён в Роналду вот и простая разгадка.
Он и трусы его носит и что теперь?
?w=620
было бы что обсуждать
а тут просто футболка
было бы что обсуждать
а тут просто футболка