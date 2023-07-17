Болельщики обсуждают фото Гарначо в футболке с фамилией Роналду

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вчера, 14:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» играл в футбол со своим младшим братом Роберто во время отпуска.

Игрок делал это в футболке клуба «Аль-Наср» с номером и фамилией , который раньше выступал за «дьяволов». Один из болельщиков отреагировал:

Самый храбрый человек Аргентины.

Другой заявил: