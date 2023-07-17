Футбольные мультивселенные поглощают клубы. Их больше, чем кажется

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сегодня, 10:25

12 подручных «Манчестер Сити» и другие империи.

Облик современного футбола меняется не только во время трансферов, тренерских переходов, перемен в регламенте соревнований и в правилах игры. Он не только связан с технологиями и обновлением тактики. Есть род изменений, которые происходят глубинно. Порой они становятся предметом всеобщего обсуждения, но чаще всего случаются незаметно для большой футбольной публики. Речь о смене владельцев клубов. И вроде бы кажется, что это стандартный процесс, происходивший всегда: любой бизнес продают и покупают, меняются владельцы.

Но много ли вы слышали о таких компаниях как Pacific Media Group, King Power International, INEOS или Eagle Football Holdings? А ведь это целые футбольные Вселенные, состоящие из нескольких клубов. Тенденция современного футбола – образование целых сетей, корпораций, в которые входят команды из разных стран и лиг, объединенные общими владельцами. Об этой тенденции и связанными с нею особенностями мы поговорим.

Мультивселенная растет

Ранее в этом году УЕФА провел исследование, которое показало, что более 180 клубов по всему миру входят в те или иные многоклубные структуры. В 2012 году таких было менее 40. Сейчас более 6500 футболистов входят в такие холдинги. Это исследование и побудило президента УЕФА Александера Чеферина заявить, что, возможно, придется вносить изменения в правила турниров с учетом этой новой реальности. Глава организации сказал:

Интерес к мультиклубному владению растет, и мы не должны просто говорить «нет» инвестициям. Но нужно смотреть четко на правила, которые мы вводим. Они должны быть понятными и строгими.

На прошлой неделе орган финансового контроля клубов УЕФА допустил к еврокубкам на следующий сезон шесть клубов, которые потенциально могут иметь конфликт интересов из-за общих владельцев. Это «Астон Вилла» и «Витория Гимарайнш», «Брайтон» и «Юнион», «Милан» и «Тулуза». А если владелец INEOS Джим Рэтклифф выиграет гонку за приобретение «Манчестер Юнайтед», то УЕФА придется рассмотреть еще одно дело, поскольку МЮ придется выступать в еврокубках вместе с другими клубами этого владельца – «Ниццей» и «Лозанной».

Впрочем, то же самое придется делать, если гонку за МЮ выиграет катарский шейх, который связан также с ПСЖ . Тут пока есть прецедент, который позволяет таким клубам и их владельцам особо не переживать. Поскольку ранее УЕФА допустил в Лигу чемпионов «Лейпциг» и «Зальцбург», принадлежащие «Ред Буллу». И все же вопросов и потенциальных проблем с ростом таких империй становится все больше.

Щупальца империй

Давайте окинем взглядом всю эту карту футбольных империй. Лидером является City Football Group (CFG), которая включает в себя 13 клубов: «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» ( США ), «Мельбурн» (Австралия), «Йокогама Ф-Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмель» (Бельгия), «Труа» (Франция), «Палермо» (Италия), «Баию» (Бразилия) и «Боливар» (Боливия).

«Ред Булл» владеет клубами «Лейпциг» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллз» ( США ), «Брагантино» и «Бразил» (Бразилия), «Зальцбург» (Австрия). У New City Capital и Pacific Media Group в совместном владении восемь клубов: «Барнсли» (Англия), «Тун» (Швейцария), «Остенде» (Бельгия), «Нанси» (Франция), «Эсбьерг» (Дания), «Ден Босх» (Нидерланды), «Кайзерслаутерн» (Германия), «Тыхы» (Польша).

Владеющий английским «Лестером» King Power International также контролирует бельгийский «Левен». А американский бизнесмен Джон Текстор управляет компанией Eagle Football Holdings, которая контролирует «Кристал Пэлас» (Англия), «Лион» (Франция), «Ботафого» (Бразилия), «Моленбек» (Бельгия), «Флориду» ( США ). Владелец «Брайтона» Тони Блум имеет крупнейшую долю в бельгийском «Юнионе», а компания V Sports, управляющая «Астон Виллой», обладает крупной долей в португальской «Витории Гимарайнш». А владеющая «Миланом» Red Bird Capital владеет и «Тулузой». Да и Тодд Боэли с его Clearlake Capital после покупки «Челси» заявлял о желании создать такую империю.

Смысл империй

В их образовании нет какого-то одного мотива или центральной идеи. Некоторые хотят себя позиционировать на разных рынках: в Европе, Америке, Азии. Это позволяет упростить доступ к талантливым юношам. Другие пытаются снизить риски, разделяя их на несколько клубов. А, например, CFG выстроила вертикаль, в которой все дороги ведут в «Манчестер Сити». Это главное детище. Здесь хотят играть все, кто попадает в любой из 12 других клубов системы. И каждый получает нужную практику, проходит качественный отбор целыми лигами.

Такой подход упрощает и футбольные бизнес-модели, реструктурируя их. Так совпало, что бум роста подобных империй случился после того как в 2015 году ФИФА запретила владеть игроками агентам и третьим лицам, кроме клубов. Бизнес нашел выход, в том числе в таких структурах. Ты не можешь владеть огромным количеством футболистов, имея один клуб. И не можешь поручить такое владение какому-то агентству. Остается заиметь другие клубы в регионах интереса или обкатки, чтобы там содержать потенциально интересных футболистов или часть инвестиций.

Кроме того, это просто большой конвейер. CFG, имеющая самую крупную империю, легко зарабатывает приличные деньги, продавая воспитанников и просто вовремя перехваченных системой игроков. Даже если они не пригодятся на топовом уровне клубам самой системы, всегда найдется покупатель, особенно если у продавца налажена агентская и переговорная сеть.

Бельгийская модель

Если внимательно посмотреть на список империй и клубов, то можно обратить внимание, что почти у каждой в портфеле есть клуб из Бельгии. Более того, на рынке прямо сейчас ведутся переговоры по трем-четырем клубам из этой страны, которые могут либо сменить империю, либо войти в нее. К концу прошлого сезона восемь из 18 клубов бельгийской лиги имели зарубежных владельцев из разных групп: четыре входили в холдинги с английскими клубами, еще четыре – с клубами из США , Турции, Японии и Катара.

Почему они выбирают Бельгию? Ответ простой. Требования к получению разрешения на работу для игры в Бельгии для футболистов не из Евросоюза одни из самых либеральных во всей Европе. Поэтому игроки, которые еще не могут получить разрешение на работу в Великобритании или в другом месте, спокойно обкатываются в Бельгии. Кроме того, тут хорошие налоговые условия по зарплате, сбалансированный уровень конкуренции и игры, позволяющий не предъявлять к игрокам запредельных требований, но и совсем уж не расслабляющий их.

Другие направления

Также прослеживается тенденция к покупкам клубов-сателлитов во Франции и Португалии. Здесь уже все объясняется традициями местных команд. Из Франции обычно по Европе распространяется множество талантов, особенно африканских и местных – академии работают отлично. Топовым богатым клубам выгодно иметь на месте команду для обкатки и своеобразную базу. В Португалии история похожая. Но там клубы становятся перевалочным пунктом для талантов из Южной Америки.

Впрочем, есть и иная мотивация. Недавно стало известно, что владелец «Челси» Боэли купил французский «Страсбур». Не столько для отбора африканцев оттуда, сколько для обкатки игроков из своей академии. Она у «Челси» очень хороша, традиционно у клуба было много футболистов на контрактах, даже до недавнего безумного бума покупок. «Синим» нужно их где-то обкатывать в более-менее конкурентных условиях. Ну, и возможность перехвата местных талантов исключать не стоит. Теперь у юноши, которому предложит контракт «Страсбур», будет больше мотивации его подписать, поскольку в мечтах он запланирует переход в «Челси».

Скрытая угроза

Безусловно, империи сталкиваются и с проблемами. Самые главные из них связаны с тем, что громоздкие структуры управляются тяжело. И всегда возможен сбой, например, вылет из лиги, понижение в классе. Это всякий раз сопряжено с падением доходов, с перестройкой финансовой системы. Неприятно и хлопотно, скажем прямо.

Кроме того, не стоит забывать о факторе болельщиков, которым не очень-то по душе, что их клубы, за которые болели целые поколения, которые обладают своей историей, становятся просто перевалочным пунктом и одной из строчек в бизнес-модели больших господ, ранее и не слыхавших про этот клуб. Например, за пренебрежительное отношение то и дело достается семье Поццо то от фанатов «Уотфорда», то от фанатов «Удинезе» в последние годы. А в прошлом году владельцы «Манчестер Сити» безуспешно пытались поглотить голландский НАК «Бреда», фанаты которого в штыки восприняли эту сделку и отстояли «независимость».

Но в перспективе, конечно, все будет зависеть от позиции УЕФА . В правилах его четко говорится, что клубы могут быть исключены из еврокубков, если ими управляют одни и те же люди. И вспомним случай «Лейпцига» и «Зальцбурга». Им удалось избежать исключения, потому что формально, хоть они и принадлежат одной и той же группе, управленческие структуры у них разные.