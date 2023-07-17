МЛС опубликовала фотографию Арбелоа вместо Бускетса

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вчера, 10:48

Пресс-служба МЛС перепутала футболистов.

Лига в своем аккаунте объявила о переходе экс-защитника «Реала» в «Интер Майами». На самом деле состав коллектива из Флориды пополнил бывший хавбек «Барселоны» .

Соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до 2025 года.