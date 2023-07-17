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МЛС опубликовала фотографию Арбелоа вместо Бускетса

вчера, 10:48

Пресс-служба МЛС перепутала футболистов.

Лига в своем аккаунте объявила о переходе экс-защитника «Реала» Альваро Арбелоа в «Интер Майами». На самом деле состав коллектива из Флориды пополнил бывший хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс.

Соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до 2025 года.

МЛС опубликовала фотографию Арбелоа вместо Бускетса

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:18
Просто вопиющий инцидент! Срочно подключить скрепную тяжёлую артиллерию в лице захаровой и жёстко осудить на брифинге мид'а подобную ошибку, при этом предрекая скорое загнивание Запада и крах "зелёной бумажки".
Вывести весь этот "мощный" ответ в вечернем эфире соловья, чтобы турбопатриоту спалось крепче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:12
Кто за такое получит по шапке... хотя америкосы чё с них взять...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:51
СШАисты.....что с них взять...
43,5 миллиона американцев испытывают сложности с письмом и чтением ....
Какой там Бускетс...))
Хорошо хоть фотку мужика выложили...а не девушки...и не теннисиста...и без шлема...
Köln
Köln
вчера в 11:18
Не ожидается тот, кто ничего не делает!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:15
Это же янки,мы для них,все на одно лицо,для них,что испашка ,что мексиканец,одно и тоже!!😁
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:14
потому что тоже видели его дриблинг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Ну, бывает, ошибиться может каждый...
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