Пресс-служба МЛС перепутала футболистов.
Лига в своем аккаунте объявила о переходе экс-защитника «Реала» Альваро Арбелоа в «Интер Майами». На самом деле состав коллектива из Флориды пополнил бывший хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс.
Соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до 2025 года.
Вывести весь этот "мощный" ответ в вечернем эфире соловья, чтобы турбопатриоту спалось крепче.
Вывести весь этот "мощный" ответ в вечернем эфире соловья, чтобы турбопатриоту спалось крепче.
43,5 миллиона американцев испытывают сложности с письмом и чтением ....
Какой там Бускетс...))
Хорошо хоть фотку мужика выложили...а не девушки...и не теннисиста...и без шлема...
43,5 миллиона американцев испытывают сложности с письмом и чтением ....
Какой там Бускетс...))
Хорошо хоть фотку мужика выложили...а не девушки...и не теннисиста...и без шлема...