Мятеж Тадича, инсульт ван дер Сара и сезон без ЛЧ. У «Аякса» системный кризис

1689361349

вчера, 22:02

Великий клуб переживает сложные времена.

Тадич протестует против кадровой политики

Недавно в «Аяксе» хвастались, что за счет удачных продаж получилось стабилизировать финансовое состояние клуба. Антони, де Йонг, де Лигт, Мартинес, Санчес, Зиеш и ван де Бек принесли клубу сотни миллионов евро. Вот только вместо них нужно было подписывать равнозначных талантов, а с этим возникли проблемы. Капитан и старожил клуба Тадич встретился сегодня с директором «Аякса» вместо тренировки.

Обсуждали разрыв контракта. Опытному сербу, который забил 105 мячей и сделал 112 голевых передач в 241 матче за клуб из Амстердама, не нравится кадровая политика клуба. Тадич не понимает, как можно выигрывать в чемпионате Нидерландов с нынешним составом. Возможно, также серб не сошелся с назначенным месяц назад 49-летним Маурисом Стейном, бывшим наставником «Спарты» из Роттердама. Этого тренера вряд ли ждет грандиозный успех тен Хага в ближайшие годы.

Усиления пока нет. У «Ромы» за 7.6 миллионов евро забрали боснийца Тахировича, но вряд ли двадцатилетний хавбек компенсирует даже уход Гравенберха в «Баварию». Если жестко подходить к оценке состава «Аякса», то он средний, хотя и крепкий. Выделяется Мохаммед Кудус, возможно, дозревает до переезда в топ-5. Забивал Бергвейн, но Стевен приехал после неудачи в «Тоттенхэме». Тимбер попросил отпустить в «Арсенал». Мексиканца Эдсона Альвареса ждут в Дортмунде.

Команда разбегается, вернее, разбежалась. Тадич не хочет тонуть в одиночке, ведь ему 34 года, нет времени ждать, пока подрастут талантливые выпускники школы «Аякса». «Бешикташ» зовет не только Зайнутдинова, но и Тадича. Но там есть конфликтный момент. Серб отказался надеть специальную капитанскую повязку в память о жертвах землетрясения в Турции. Душан странный парень. А сегодня его, возможно, напугал инсульт ван дер Сара – задумался о скорости времени.

После ван дер Сара и Овермарса будет хуже

Эдвин ушел в отставку после двенадцати лет на разных должностях в «Аяксе». Руководство попросило поработать еще месяц до августа, чтобы помочь с трансферами. Но перед этим ван дер Сар отправился с женой в Хорватию. На курорте у него случилось кровоизлияние в мозг. Людей из «Аякса» часто преследуют различные болезни, даже когда уже вне клуба. Аллер, Блинд, Эриксен, бедняга Нури, который жив, но уже никогда не сможет полностью оправиться.

Теперь ван дер Сар в реанимации, но жена говорит, что нет угрозы жизни. Эдвин общается с Аннемари, но супруга не на шутку испугалась, ведь мужу всего 52 года. Будем надеяться, что вооружится опытом бывшего тренера Фергюсона и поправится. Очевидно, последний сезон получился для Эдвина напряженным. «Аякс» проиграл финал Кубка ПСВ ван Нистелроя. До этого не попали в плей-офф Лиги чемпионов, а весной вылетели из ЛЕ от «Униона».

«Фейеноорд» стал чемпионом, а в «Аяксе» переборщили с расставаниями. Если вспомнить команду, которая пошумела в плей-офф ЛЧ , то Онана, де Лигт, Мазрауи, Тальяфико, де Йонг, ван де Бек, Зиеш и Нерес в других клубах. Активно зарабатывали деньги, но нельзя потерять десять человек из основы, сохранив уровень футбола. Особенно если внутри клуба не всё гладко. Овермарса выгнали полтора года назад после приставаний к женщинам, которые работали с «Аяксом».

«Аякс» впервые за 14 лет без Лиги чемпионов

Бывали неудачные квалификации, вроде стычки с «Ростовом» и вылетом в Лигу Европы, но частенько «Аякс» становился участником группового раунда Лиги чемпионов. А это премиальные и витрина для покупателей. Зиеш отдавал роскошный диагональные передачи – нашелся клуб, который поверил в марокканца. Потом пожалели, но по гарантии деньги не вернут. Лишь в прошлом сезоне случился сбой после двух чемпионство подряд. Заняли третье место, не попали в ЛЧ .

Ван дер Сар и Овермарс переборщили, когда увидели, как легко зарабатывать продажами. Будь это Промес, Дест, ван де Бек, Зиеш, Нерес или молодой Лассина Траоре, всегда находился покупатель. При этом далеко не все футболисты из «Аякса» заиграли на новом месте. Самым ярким провалом может стать рекордный Антони. Бразилец пока не вкрутил себя ключевой лампочкой в «Театре мечты». Френки де Йонг не разочаровал «Барселону», хотя шансы на неудачу были.

Но де Лигт не задержался в «Ювентусе», не стал наследником Бонуччи и Кьеллини. Санчес может оказаться в «Спартаке», этого достаточно, чтобы оценить его карьеру в АПЛ . «Аякс» редко анализировал, подходит ли их дорогой футболист новому клубу. Это ошибка ван дер Сара и Овермарса. Также не подумали, как мотивировать сильных тренеров задерживаться в Амстердаме надолго. Конвейеры рано или поздно ломаются, а здесь ему помогли изнутри самого клуба.

Женатый Овермарс приставал к женщинам, которые ему много раз отказывали, поэтому теперь в соседней Бельгии. А ван дер Сар сам не справился. Думал взять паузу и устроиться в МЮ , где тен Хаг. Теперь будут смотреть по состоянию здоровья. «Аяксу» нужны новые менеджеры, хотя Тадич, быть может, погорячился. Речь о великом клубе, но с их футбольной стратегией – возможно, единственно верной в Нидерландах, рано или поздно надо брать паузы.