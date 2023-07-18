Сперцян не покинет «Краснодар» минимум до января

Полузащитник Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар».
По данным источника, футболист не уйдёт из «Краснодара» минимум до января.
Между Сперцяном и «быками» есть договорённость, что полузащитник покинет клуб, если поступит достойное предложение.
Полузащитник Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар».
По данным источника, футболист не уйдёт из «Краснодара» минимум до января.
Между Сперцяном и «быками» есть договорённость, что полузащитник покинет клуб, если поступит достойное предложение.
А народная мудрость говорит:
- Без меня меня женили (женят))
А народная мудрость говорит:
- Без меня меня женили (женят))