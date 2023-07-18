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Сперцян не покинет «Краснодар» минимум до января

сегодня, 11:13

Полузащитник Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар».

По данным источника, футболист не уйдёт из «Краснодара» минимум до января.

Между Сперцяном и «быками» есть договорённость, что полузащитник покинет клуб, если поступит достойное предложение.

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Все комментарии
6h5k8jf9wafu
6h5k8jf9wafu
сегодня в 13:58
Да лучше бы так и оставался в Краснодаре
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:00
А разговоров-то было. Хотя, могли бы и с Аяксом договориться на бОльшие бонусы, нежели в их стартовом предложении. Если Аякс не может накинуть пару миллионов сейчас, пусть сделает это в рассрочку
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:46
Ой!
А народная мудрость говорит:
- Без меня меня женили (женят))
makkie
makkie
сегодня в 11:38
Сейчас придёт Зенит с оффером на 20 млн и перейдёт к ним как миленький.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:33
Понятие достойное предложение весьма условно и очень растяжимо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:19
Получается если получит достойное предложение , то всё равно покинет.
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