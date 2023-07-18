Сперцян не покинет «Краснодар» минимум до января

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сегодня, 11:13

Полузащитник не покинет «Краснодар».

По данным источника, футболист не уйдёт из «Краснодара» минимум до января.

Между Сперцяном и «быками» есть договорённость, что полузащитник покинет клуб, если поступит достойное предложение.