«Зенит» перехватывает цель «Спартака». В компанию к Фернандесу и Коваленко

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сегодня, 10:04

Семаку понравились скандальные сделки.

Семаку важно навредить планам Абаскаля

«Спартак» усиливает оборону, а Семак пробует помешать. В «Зените» напомнили сербским друзьям москвичей о спонсорских отношениях. Серб приценивался к жилью в столице. Теперь «Зенит» может перебить ставку «Спартака». Медведев год назад высмеял слухи о Ераковиче. Но, возможно, имеют приоритетное право выкупа талантов из Белграда. «Газпром» обещал «Црвене Звезде» 27.5 миллионов евро как спонсор. Настало время ответных одолжений.

Белградцев интересует только сумма трансфера. Страхинья недостаточно хорош, чтобы прямиком пойти в МЮ или «Челси». Ему пророчат транзитный путь через РПЛ . Видич и Иванович попали в АПЛ через Москву, не пожалели. А молодого защитника ждут в другом городе. Семак не считает, что Еракович готов вытеснить Родригао и Чистякова. Поэтому защитника могут оставить в аренде в «Црвене Звезде». И это будет не первый перехват лета от «Зенита». Самый скандальный переход уже состоялся.

Марио Фернандес выдал эпатажное интервью

Фернандес огорчил фанатов ЦСКА свежими заявлениями. Марио мог сказать, что просто наслаждался футболом в финале Суперкубка, но поступил иначе. Он заявил, что болел за «Зенит» в Казани, а людей из ЦСКА задела другая ремарка. Речь о якобы нежелании «армейцев» платить «Интернасьоналу» за ошибку агента Фернандеса. Возможно, это неправда и дело не в 365 тысячах евро. Москвичи гневно ответили, а у Марио свои аргументы. Это переведенный текст его агента с португальского языка.

Изучив всю информацию, приходим к выводу, что ЦСКА и Фернандесу не хватило юристов. «Армейцам» не стоило расторгать контракт. Для ФИФА Марио российский футболист, ему могли не разрешить приостановить соглашение. Зато мог юридически отказаться от 2.5 миллиона евро за год от ЦСКА , пока отдыхал. Теперь футболист просил заплатить «Интернасьоналу» компенсацию из кармана клуба. А москвичи предложили половину былой зарплаты. ЦСКА можно понять, Марио потерял форму и стал старше.

В сухом остатке на первом плане деньги. ЦСКА не хотел платить 5 миллионов евро футболисту, который не играл, а растил ребенка в Бразилии. Фернандесу в Москве вместо 2.5 миллионов евро предложили половину. Вот причина отказа Марио и его агента. На горизонте появился «Зенит». Дали 2.5 миллиона и взяли на себя выплаты бразильцам. И не обидели посредника, как не обижают агентов Малкома и компании. Представитель игрока настроил Марио против ЦСКА , а «армейцев» против футболиста. Классика.

Коваленко шел в «Локомотив», а попал в «Зенит»

Дзюба как свободный агент мог подписать контракт с зарубежным клубом. Но его из принципа забрал «Зенит». Предложили идеальные финансовые условия. Сделали всё, чтобы у Федуна не было шанса помириться с блудным сыном на языке денег. Причем не ждали большого успеха Артёма, это случайность. Бакаев год назад прошел похожий путь. Условия в Санкт-Петербурге предложили царские. Но Зелимхан не играет в основе. И вряд ли будет важным без ухода Малкома и Клаудиньо.

Сложно отказаться, когда платит «Зенит». Но Зобнин, Джикия, Смолов, Сафонов, Баринов, Черышев, Глушаков и Павлюченко не захотели играть за этот клуб. Список отказников будет пополняться, как и список перехватов. Коваленко намеревался заключить контракт с «Локомотивом». Дальше появился «Зенит». Посмотрим, сколько минут талантливый хавбек получит под крылом у Семака. В идеале стоило остаться в «Сочи», набраться опыта, но южане не отказывают петербуржцам.

Не можем осуждать молодых людей за желание сорвать джек-пот. Да и «Зенит» не скрывает методы. Вот только Семак не всегда может объяснить, зачем ему тот или иной футболист. Например, мучают Сутормина, хотя к Караваеву добавили Фернандеса. Даже хорошо, что не получилось вернуть Облякова. Иван мог сидеть на лавке в знакомом ему Санкт-Петербурге, где учился футболу. С Кержаковым не всегда справедливо поступали, хотя он свой. Голкипер едва не завершил карьеру.

Следующий перехват может быть связан с «Динамо»

«Зенит» специально задел «Локомотив» и ЦСКА , забрав Коваленко и Фернандеса. Доминантное поведение, как у «Баварии» в Германии. Перехват Ераковича будет похожим жестом в адрес «Спартака». Также Аршавин готовил почву для трансфера Захаряна. Арсен не поедет в Санкт-Петербург, где не звучит гимн ЛЧ . Но если не получится с одним талантом «Динамо», то найдется другой. Заманят Тюкавина, если Кассьерра и Сергеев разочаруют.

Константин не считает, что он хуже Смолова. Тюкавин обижался на Йокановича. Новый тренер Личка должен сделать выбор. Если не уместит форвардов в основе, что сложно, то молодой нападающий повторит путь Кержакова из «Динамо» в «Зенит». Александр был воспитанником петербуржцев, вернулся в родные края. Но в Санкт-Петербурге со времен трансферов Данни и Быстрова играют мышцами. Продолжают это делать, иногда игнорируя футбол.

Тюкавин пригодится «Зениту», если форварды оплошают. Но возможны перехваты именно трансферных целей «Динамо», чтобы задеть за живое. Еракович не нужен Семаку, но заберут серба, чтобы не достался Абаскалю. Также возможна попытка ослабить «Ростов» и «Краснодар». Глебов и Сафонов отказываются. Но если переплатить, то клубы согласятся. Странно, что Пиянева отдали в «Локомотив». Впрочем, никто не помешает выкупить Сергея через год.