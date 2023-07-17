«Зенит» подпишет Ераковича, которого пытался заполучить «Спартак»

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вчера, 23:59

Защитник «Црвены Звезды» перейдёт в «Зенит».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга сделал более выгодное предложение, чем «Спартак», который ранее согласовал с белградским клубом и футболистом трансфер.

Отмечается, что серб в среду должен пройти медосмотр и подписать четырёхлетний контракт с «сине-бело-голубыми».