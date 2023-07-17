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«Зенит» подпишет Ераковича, которого пытался заполучить «Спартак»

вчера, 23:59

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга сделал более выгодное предложение, чем «Спартак», который ранее согласовал с белградским клубом и футболистом трансфер.

Отмечается, что серб в среду должен пройти медосмотр и подписать четырёхлетний контракт с «сине-бело-голубыми».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:56
Помимо армейцев еще и свиней унизили в летнее ТО
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:52
Кто бы сомневался !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:45
Моё мнение такое: все трансферные переговоры нужно вести по-тихому. Спартак же с любого перехода затевает всенародное обсуждение. Ему нужно чтобы за него переживали, расписывали качество игрока и так далее. А нужно действовать проще. Нужен конкретный игрок тренеру- выходите на команду, обсуждайте с игроком будущую зарплату, предлагайте какие-нибудь бонусы.
Но делайте это не громогласно, обсуждая будущий переход в течение пары недель. Или же будьте готовы платить больше, так как конкуренты не спят....
Naherger
Naherger
сегодня в 00:48, ред.
Вполне себе в духе бомжей.
Наверное,Спартак" уже потерял интерес и вышел из переговоров"
galem72
galem72
сегодня в 00:43
Тяжко идти на повышение в торгах в не равных условиях. газпромовские скрепы давят Красную Звезду своими плюшками.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:30
Деньги не экономят
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:29
Нужно национализировать ресурсы, чтобы клубы жили по средствам
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:17
Здесь вопросов нет, к Зениту, изначально было мутно - на маркете 9 мультов, Спартак - 7, в итоге красно-белый серб пойдет подчищать Фернандеса...)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:11
Не ну Зениту нужней - они строятся (в защите). )))
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