«Зенит» подпишет Ераковича, которого пытался заполучить «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга сделал более выгодное предложение, чем «Спартак», который ранее согласовал с белградским клубом и футболистом трансфер.
Отмечается, что серб в среду должен пройти медосмотр и подписать четырёхлетний контракт с «сине-бело-голубыми».
Но делайте это не громогласно, обсуждая будущий переход в течение пары недель. Или же будьте готовы платить больше, так как конкуренты не спят....
Но делайте это не громогласно, обсуждая будущий переход в течение пары недель. Или же будьте готовы платить больше, так как конкуренты не спят....
Наверное,Спартак" уже потерял интерес и вышел из переговоров"
Наверное,Спартак" уже потерял интерес и вышел из переговоров"