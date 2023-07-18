«Зенит» приостановил продажу части билетов на кубковый матч с «Ахматом»

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вчера, 17:57

«Зенит» объявил о приостановке по техническим причинам продажи части билетов на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».

Речь идёт о трибуне D. Отмечается, что причиной этого является невозможность по объективным причинам демонтировать сцену на стадионе «Газпром Арена» перед игрой с учётом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены.

Тем, кто уже приобрёл билеты на трибуну D, автоматически оформят возврат средств.

Встреча «Зенит» — «Ахмат» пройдёт 25 июля. Начало поединка — в 20:45 по московскому времени.