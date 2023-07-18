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«Зенит» приостановил продажу части билетов на кубковый матч с «Ахматом»

вчера, 17:57

«Зенит» объявил о приостановке по техническим причинам продажи части билетов на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».

Речь идёт о трибуне D. Отмечается, что причиной этого является невозможность по объективным причинам демонтировать сцену на стадионе «Газпром Арена» перед игрой с учётом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены.

Тем, кто уже приобрёл билеты на трибуну D, автоматически оформят возврат средств.

Встреча «Зенит» — «Ахмат» пройдёт 25 июля. Начало поединка — в 20:45 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Зенит - это уровень РПЛ. Если его убрать, то остальные, в отсутствие ЕК, останутся без ориентира. Так что, развивайтесь, ребята, и отправляйте Зенит в ФНЛ, а не мечтайте о чемпионстве за счёт его самоустранения. Кстати, если бы Зенит и ушёл, то Спартак всё равно чемпионом не стал. Дело не в Зените, а в вашем внутреннем устройстве. Вы там у себя разберитесь и дело пойдёт на лад.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:55
Странное объяснение,как будто аншлаг ожидается.
makkie
makkie
вчера в 20:56
Лучше бы Зенит приостановил участие в РПЛ.
Думаю, всех бы такой расклад устроил!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:44
Это в Советском Союзе в приоритете был спорт, а сейчас ден.знаки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:57
Думаю на стадионе в приоритете должен быть спорт , а не сцены и это нужно всегда заранее учитывать и просчитывать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:55
Что за бред...
Это спортивный объект.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 19:45
Вот кто-то удивится придя на матч не зная этого. Хотя сомневаюсь что будет полный стадион.
lotsman
lotsman
вчера в 19:15, ред.
Обидно кому то будет, на матч не попадут. Хорошо, что у меня место на другой трибуне.
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Ну тут как бы форс мажор... но не деньги нужно возвращать, а новые места давать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:10
Ну это не проблема,главное что матч состоится!
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