За время Суперкубка России полиция задержала 196 болельщиков

После матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА за разные правонарушения в отделения полиции Казани доставили 196 болельщиков.
Правоохранители составили 156 административных протоколов. Большая часть из них — за мелкое хулиганство (114). Суды рассмотрели 91 материал об административных правонарушениях, назначив административные аресты на разные сроки в отношении 59 человек. Ещё 27 будут вынуждены заплатить административные штрафы.
Может ЦСКА возьмёт реванш.
Может ЦСКА возьмёт реванш.
Отстаньте от фаната.
Или вам интересны на матчах только мамочки и бюджетники как у некоторых?
Отстаньте от фаната.
Или вам интересны на матчах только мамочки и бюджетники как у некоторых?
Футбол зрелище, а не место выяснения своих клубных амбиций. Прошу строго не судить меня.
Футбол зрелище, а не место выяснения своих клубных амбиций. Прошу строго не судить меня.