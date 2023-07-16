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За время Суперкубка России полиция задержала 196 болельщиков

вчера, 21:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

После матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА за разные правонарушения в отделения полиции Казани доставили 196 болельщиков.

Правоохранители составили 156 административных протоколов. Большая часть из них — за мелкое хулиганство (114). Суды рассмотрели 91 материал об административных правонарушениях, назначив административные аресты на разные сроки в отношении 59 человек. Ещё 27 будут вынуждены заплатить административные штрафы.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 08:24
Ага нужна точная статистика, причем подробная: 196 задержаных - задержанный получает 1 очко, административный арест 2 очка, кпз - 3 и т. д.
Может ЦСКА возьмёт реванш.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:21
Правильные меры. Интересно бы узнать в процентном соотношении задержанных. Болела каких команд
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:45
Тут и Fan_Id не поможет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:08
Пора уже привыкнуть,почти во всех странах происходит такое!
drug01
drug01
вчера в 23:10
Для такого накала в игре это маленькая часть болельщиков вышла из под контроля всего на всего....
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 23:00, ред.
Показательная порка!
Отстаньте от фаната.
Или вам интересны на матчах только мамочки и бюджетники как у некоторых?
протон
протон
вчера в 22:34
Еще один повод для фан-ид
протон
протон
вчера в 22:34
Это ли не веская причина оправданий фанайди?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:02
Ну и правильно, наказывать надо по заслугам, кого рублём, а кого и в КПЗ.
Футбол зрелище, а не место выяснения своих клубных амбиций. Прошу строго не судить меня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
Фан уйди не было, нужно показать, что это плохо...
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