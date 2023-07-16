За время Суперкубка России полиция задержала 196 болельщиков

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вчера, 21:47

После матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА за разные правонарушения в отделения полиции Казани доставили 196 болельщиков.

Правоохранители составили 156 административных протоколов. Большая часть из них — за мелкое хулиганство (114). Суды рассмотрели 91 материал об административных правонарушениях, назначив административные аресты на разные сроки в отношении 59 человек. Ещё 27 будут вынуждены заплатить административные штрафы.