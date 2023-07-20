Новая Зеландия одержала победу над Норвегией в матче открытия женского ЧМ

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сегодня, 12:04

Сборная Новой Зеландии обыграла команду Норвегии в стартовом матче женского чемпионата мира (1:0).

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Окленде, которая произошла утром в четверг. По последним данным, трое человек, включая стрелка, погибли, ещё несколько получили ранения, в том числе сотрудник полиции.

Единственный гол на 48-й минуте поединка забила Ханна Уилкинсон.

Турнир также принимает Австралия, национальная команда которой сегодня встретится с Ирландией. Начало этой игры — в 13:00 по московскому времени.