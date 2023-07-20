Фернандес: «Буду брать уроки русского языка»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил о готовности брать уроки русского языка.
Обещаю, что буду брать уроки русского языка и улучшу свои знания.
Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил о готовности брать уроки русского языка.
Обещаю, что буду брать уроки русского языка и улучшу свои знания.
Сначала он признался в безграничной любви к питерскому клубу, а теперь после десяти лет проживания в Москве, да к тому же уже давно имея паспорт с двуглавым орлом наконец-то сподобился заняться освоением русского языка. Не в пример ему у нас много иностранцев, есть среди них и бразильцы, которые с первых дней пребывания у нас в стране начали учить великий и могучий и причем весьма успешно его усвоили. У меня огромные сомнения в искренности слов Лео, если он до этого смог выучить разве что пару матерных выражений, да здравствуй и прощай, то за предстоящие два года вряд ли добьется большого прогресса на этом поприще потому, как после окончания футбольной карьеры он скорее всего отвалит в солнечную Бразилию. Ну, а если он все же решил реализовать задуманное, то помогай ему Бог! Болейте за своих, а не против чужих!
Сначала он признался в безграничной любви к питерскому клубу, а теперь после десяти лет проживания в Москве, да к тому же уже давно имея паспорт с двуглавым орлом наконец-то сподобился заняться освоением русского языка. Не в пример ему у нас много иностранцев, есть среди них и бразильцы, которые с первых дней пребывания у нас в стране начали учить великий и могучий и причем весьма успешно его усвоили. У меня огромные сомнения в искренности слов Лео, если он до этого смог выучить разве что пару матерных выражений, да здравствуй и прощай, то за предстоящие два года вряд ли добьется большого прогресса на этом поприще потому, как после окончания футбольной карьеры он скорее всего отвалит в солнечную Бразилию. Ну, а если он все же решил реализовать задуманное, то помогай ему Бог! Болейте за своих, а не против чужих!