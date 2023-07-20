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Фернандес: «Буду брать уроки русского языка»

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ДСА
ДСА
сегодня в 20:28
Пора бы его лишить российского гражданства раз до сих пор язык не выучил.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:12
Опять Марио. Может сначала начни играть и покажи на что ты способен, а потом пиарся в прессе.
Hoahin
Hoahin
сегодня в 20:07
Интересно бы узнать, как так получилось что человек с паспортом РФ, сыгравший больше 30 матчей со сборную РФ (Заслуженный мастер спорта), проживший в РФ больше 10 лет не может пары слов связать по-русски.
Glosser
Glosser
сегодня в 20:01
Не приживется предатель в Зените.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:52
Кому-то мои слова могут не понравиться, но тем не менее выскажу свое мнение. Чем больше в последнее время Фернандес раздает интервью, тем большее отвращение к себе он вызывает у некоторых болельщиков(я отношусь к их числу).
Сначала он признался в безграничной любви к питерскому клубу, а теперь после десяти лет проживания в Москве, да к тому же уже давно имея паспорт с двуглавым орлом наконец-то сподобился заняться освоением русского языка. Не в пример ему у нас много иностранцев, есть среди них и бразильцы, которые с первых дней пребывания у нас в стране начали учить великий и могучий и причем весьма успешно его усвоили. У меня огромные сомнения в искренности слов Лео, если он до этого смог выучить разве что пару матерных выражений, да здравствуй и прощай, то за предстоящие два года вряд ли добьется большого прогресса на этом поприще потому, как после окончания футбольной карьеры он скорее всего отвалит в солнечную Бразилию. Ну, а если он все же решил реализовать задуманное, то помогай ему Бог! Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:51
Не поверю. За столько лет в гинер-клабе пальцем не пошевелил ,а сейчас изучать возьмётся? Не верю (С)...
drug01
drug01
сегодня в 19:37
Спешить не надо может скоро придётся возвращаться домой!
pomor45
pomor45
сегодня в 19:10
Сподобился, епт.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:58
Не будет он ничего учить...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:56
Это не прибавит к нему уважения
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 18:55
10 лет в Цска не учил ни одного слова...подхалим
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:54
Очень похвальное рвение для россиянина.)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:43
молодчина
а потом в госдуму
adekvat
adekvat
сегодня в 18:42
Истиный россиянин.
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