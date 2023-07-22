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Семак заявил, что Малком может покинуть «Зенит»

сегодня, 16:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб ведёт переговоры о продаже своего атакующего хавбека Малкома. Из-за этого бразилец не попал в стартовый состав матча против «Пари НН».

Вот что сказал Семак:

Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:50
Ой,а мы и не знали,что МОЖЕТ!Зачем раскрыл карты???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:50
Ой!
Как хорошо, узнали, что Малком может покинуть Зенит!.
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