Семак заявил, что Малком может покинуть «Зенит»

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сегодня, 16:41

Главный тренер «Зенита» рассказал, что клуб ведёт переговоры о продаже своего атакующего хавбека . Из-за этого бразилец не попал в стартовый состав матча против «Пари НН».

Вот что сказал Семак:

Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии.