Семак заявил, что Малком может покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб ведёт переговоры о продаже своего атакующего хавбека Малкома. Из-за этого бразилец не попал в стартовый состав матча против «Пари НН».
Вот что сказал Семак:
Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии.
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Как хорошо, узнали, что Малком может покинуть Зенит!.
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