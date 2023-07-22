В РПЛ сорвались сразу 2 топ-трансфера. «Динамо» не получит Чавеса, «Сассуоло» отказал «Спартаку»

1690029523

сегодня, 15:38

Причина та же.

Только ведь показалось, что на рынке игроков начинается потепление – и клубы РПЛ смогут заполучить сильных легионеров. «Спартак» вступал в переговоры с «Тоттенхэмом», «Динамо» претендовало на хавбека сборной Мексики, ЦСКА запрашивал информацию о форварде «Спортинга». Но вот недавно сорвались сразу две топ-сделки – и всё по тем же причинам. Рассказываем, кого упустили отечественные гранды.

«Сассуоло» дал заднюю

К подписанию левого защитника клуба Серии А был крайне близок «Спартак». За Рожерио «красно-белые» следили давно, минувшей зимой впервые попытались подписать бразильца, а этим летом бросили уже все силы на сделку.

Рожерио крайне надежён при игре в обороне, плюс занимает дефицитную для москвичей позицию – классных левых латералей в команде сейчас нет: Хлусевич регулярно допускает ошибки, Классен ограничен в функционале, приходится выходить Таварешу (хотя Томаш лучше смотрится справа).

Поэтому в переговорах с «Сассуоло» москвичи сразу зашли с козырей. При том, что контракт 25-летнего защитника с итальянским клубом истекает следующим летом, «Спартак» предложил «чёрно-зеленым» компенсацию в размере 8 миллионов евро. Оставалось лишь согласовать сумму и график платежей – сам Рожерио был заинтересован в переходе, ему давали 2,3 миллиона в год.

Столичный клуб оставался фаворитом, даже несмотря на интерес со стороны «Порту». Ситуация изменилась в последний момент. По словам инсайдеров, боссы «Сассуоло» всё же отказали «красно-белым» в переговорах из-за ситуации на Украине. При этом отмечалось, что сделка была готова.

Чавес был одной ногой в «Динамо»

Следующим пострадало «Динамо». В прошлом году вспоминается история с опорником «Маккаби Нетанья» Эденом Карцевым, который не доехал в Москву из-за проблем «бело-голубых» с переводом денег за трансфер. Теперь в обратном направлении приходится разворачиваться Луису Чавесу.

Мексиканский полузащитник был бы для «Динамо» приличным усилением – сбалансировал бы игру в центре поля, добавил бы глубины скамейки, и что самое главное – закрыл бы дефицитную позицию опорного хавбека.

Руководство московского коллектива было в продвинутой стадии переговоров с «Пачукой», сам Чавес хотел перебраться в Европу. При этом «бело-голубые» хотели провернуть сделку на выгодных для себя условиях – поэтому предлагали компенсацию на сумму 6,5 миллиона евро. Для Луиса подготовили контракт на 4 года – футболист должен был прилететь в Москву в пятницу для завершения трансфера.

И сегодня появился инсайд, что «Пачука» отказалась вести дальнейшие переговоры с российскими клубами из-за санкций. Проблема та же, что и с прошлогодним переходом Карцева – в «Динамо» не смогли предоставить гарантии, что до мексиканцев дойдут деньги за полузащитника.

ЦСКА лавирует под санкциями

Но всё это – сорвавшиеся сделки, о которых нам известно. А есть и пример, который не совсем на слуху. С ЦСКА таких инсайдов не было – в их случае до предварительного соглашения по игрокам просто не доходит.

В прошлом году «армейцы» долго мучались на рынке и не могли никого привезти – Федотову приходилось выпускать Облякова левым латералем и играть с тройкой центральных Зайнутдинов — Дивеев — Набабкин. До старта сезона состав «армейцев» пополнил лишь Милан Гайич. Зделар и Мендес пришли к третьему туру, Мойсес впервые появился на поле в четвертом. Центрбека Виллиана Рошу получилось привезти вообще в сентябре.

Сейчас история аналогичная. «Красно-синие» ведут переговоры по двум легионерам: форварду «Спортинга» Паулинью и нападающему «Леона» Виктору Давилье. Португальцам ЦСКА готов выплатить компенсацию в размере 4,5 миллиона евро. Футболист положительно относится к варианту переезда в Россию, ему дают 2 миллиона евро за сезон по контракту на 2 года с опцией продления ещё на один сезон. За Давилью «армейцы» готовы выложить 3,6 миллиона евро – контракт чилийца с «Леоном» истекает следующим летом. Опция выкупа игрока составляет 4 миллиона.

При этом оба легионера – на одну позицию, а активные переговоры по ним, вероятно, начались недавно. Между тем «красно-синим» необходим центральный защитник (Дивеев снова травмировался), замена Медине – левоногий инсайд теперь играет за «Спартак». И есть риск потерять Хорхе Карраскаля, Бахтиёра Зайнутдинова. Обоймы москвичей едва хватает на качественный стартовый состав.

Ещё есть варианты

Впрочем, с такими обстоятельствами остаётся только смириться. У «Спартака» остаются варианты после сорвавшихся переходов Страхиньи Ераковича и Рожерио. Альтернативой для первого может стать Давинсон Санчес, хотя риск здесь тоже присутствует. Вести переговоры приходится с «Тоттенхэмом» — а «шпоры» неуступчивы при продаже своих активов. По последним данным, лондонцы согласны отдать центрбека «красно-белым», если те выплатят компенсацию в 13,3 миллиона евро – москвичи согласны на 8-10 миллионов. И это ещё не учитывая, что сторона игрока запрашивает контракт на 3 миллиона евро за сезон.

С поиском крайнего защитника сложнее – слухов после инсайдов о Рожерио и Рябчуке было минимум. Вероятно, придётся вернуться к кандидатуре латераля «Олимпиакоса». Только вот Олег, по слухам, не горел желанием подписывать контракт с «красно-белыми» из-за родственников на Украине.