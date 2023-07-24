ПСЖ может отдать Мбаппе в аренду

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сегодня, 18:28

Нападающий ПСЖ может сменить команду этим летом.

По информации источника, французский клуб готов отдать игрока в аренду на следующий сезон. Как сообщалось ранее, футболистом интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, по данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы сейчас не ведут переговоры по переходу форварда парижан.