ПСЖ может отдать Мбаппе в аренду

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может сменить команду этим летом.
По информации источника, французский клуб готов отдать игрока в аренду на следующий сезон. Как сообщалось ранее, футболистом интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, по данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы сейчас не ведут переговоры по переходу форварда парижан.
Уж слишком этого большого ребенка они на шею посадили.
Ещё год назад Макрон лично переговоры проводил по продлению контракта 🤦
Они заслужили этот геморрой 👍
Уж слишком этого большого ребенка они на шею посадили.
Ещё год назад Макрон лично переговоры проводил по продлению контракта 🤦
Они заслужили этот геморрой 👍