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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ может отдать Мбаппе в аренду

сегодня, 18:28

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может сменить команду этим летом.

По информации источника, французский клуб готов отдать игрока в аренду на следующий сезон. Как сообщалось ранее, футболистом интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, по данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы сейчас не ведут переговоры по переходу форварда парижан.

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Все комментарии
Garry Green 1
Garry Green 1
сегодня в 19:08, ред.
Как же мне приятно, что руководство псж горит в руках этой дорогущей игрушки.
Уж слишком этого большого ребенка они на шею посадили.
Ещё год назад Макрон лично переговоры проводил по продлению контракта 🤦
Они заслужили этот геморрой 👍
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 19:03
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:45
Это ещё что за бред
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:44
Надоели уже эти слухи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:43
Дурная это слава
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:32
Да уж сделайте с ним что нибудь .... Продайте, отдайте, подарите....
Гость
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