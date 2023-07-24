«Барселона» готова предложить ПСЖ нескольких игроков в обмен на Мбаппе

«Барселона» интересуется нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
По данным источника, клубы в телефонном режиме обсуждают заинтересованность «сине-гранатовых» в трансфере форварда.
«Барселоне» не имеет средств, чтобы осуществить переход Мбаппе, поэтому готова предложить несколько своих футболистов в обмен на Килиана.
отбирайте информацию поразумнее
он в Реал то не может свалить
а Барселона тем более золотом обливать не станет
отбирайте информацию поразумнее
он в Реал то не может свалить
а Барселона тем более золотом обливать не станет