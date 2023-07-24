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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Барселона» готова предложить ПСЖ нескольких игроков в обмен на Мбаппе

сегодня, 14:59

«Барселона» интересуется нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

По данным источника, клубы в телефонном режиме обсуждают заинтересованность «сине-гранатовых» в трансфере форварда.

«Барселоне» не имеет средств, чтобы осуществить переход Мбаппе, поэтому готова предложить несколько своих футболистов в обмен на Килиана.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:06
Чувствую, ажиотаж вокруг этого футболиста вскружит ему голову. Но...надеюсь на его благоразумие.
hаrut
hаrut
сегодня в 15:54
А чем Барса собирается ему зарплату платить
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:51
По многим сайтам начался пиар Камерунского Эму,решили по дешевле приобрести,может лямов за 20 и приобретут ,Африканцы дороже не стоят!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:40
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 15:37
Забирайте всех... Хе...
hmkdgtk95659
hmkdgtk95659
сегодня в 15:27
Единственные игроки, которых примет ПСЖ это Педри и Гави, это как раз и любимчики Энрике. Остальных игроков явно рассматривать не будут
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:19
Можно на старый газон Камп Ноу обменять)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:06
не смешно даже
отбирайте информацию поразумнее
он в Реал то не может свалить
а Барселона тем более золотом обливать не станет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:05
Это , что то новое в этой истории - некий футбольный бартер.)
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