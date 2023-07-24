«Барселона» готова предложить ПСЖ нескольких игроков в обмен на Мбаппе

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сегодня, 14:59

«Барселона» интересуется нападающим ПСЖ .

По данным источника, клубы в телефонном режиме обсуждают заинтересованность «сине-гранатовых» в трансфере форварда.

«Барселоне» не имеет средств, чтобы осуществить переход Мбаппе, поэтому готова предложить несколько своих футболистов в обмен на Килиана.