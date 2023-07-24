Мбаппе предложили 700 млн евро за сезон. А ПСЖ заплатят триста миллионов

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сегодня, 16:03

Саудовский принц готов к безумному поступку.

ПСЖ не может отказаться от 300 миллионов евро

ПСЖ переплатил Мбаппе, чтобы Килиан не ушел год назад в «Реал». Шейхи из Катара надеялись, что француз будет благодарен. Считали, что форвард продлит соглашение до 2025-го года. А если нет, то этим летом убедит Переса заплатить деньги за трансфер. У Флорентино были похожие сделки, когда отдавал много за футболистов, чей контракт завершался через год.

Но Мбаппе направил ПСЖ письмо, в котором высказал иную позицию. Уйдет через год бесплатно, а пока планирует получать бонусы за лояльность. Шейхов не устроила наглость молодого человека, его матери и отца. В ПСЖ уведомили игрока, что усадят форварда на скамейку, если до 31 июля не будет или нового контракта с французами, или трансфера в другую команду.

В ПСЖ понимают, что европейские клубы не заплатят больше 150 миллионов евро. А если Килиан останется на год, то парижане потеряют минимум 175 миллионов евро. Еще одно напоминание, что ни один футболист не зарабатывает такие безумные деньги для своей команды. Единственный надежный источник принести клубу большие средства – трансфер за крупную сумму.

И то если игрок не пришел за 180 миллионов евро, как Мбаппе в ПСЖ . Но случился неожиданный разворот. Шейхи из Саудовской Аравии предлагают 300 миллионов евро за трансфер Килиана. Катарцы не могут отказаться. Мировой трансферный рекорд это 222 млн евро за переход Неймара в ПСЖ из «Барселоны».

Учитывая расходы катарцев в Париже, их спасет этот трансфер. Правила УЕФА толкают к принятию предложения принца из Саудовской Аравии. Француз станет самым дорогим футболистом в истории футбола, если его убедят перебраться на Ближний Восток. Но в этой сделке есть подвох.

Мбаппе дают целых 700 миллионов евро за один сезон

А еще право уйти в «Реал» бесплатно через год после Евро-2024. Безумные условия, от которых Килиан не должен отказываться. И не откажется, ведь его родителей интересует только финансовая составляющая. Это 700 миллионов евро за один сезон, или 70.2 миллиарда рублей за менее чем 12 месяцев. Самое время вспомнить, что есть такие люди, как Инфантино и Чеферин.

Нынешняя ситуация возможна, поскольку в футболе не регулируется рынок трансферов. Нет потолка зарплат, рассчитанного от доходов клуба. Нет контроля выплат агентам и родственникам футболистов. Нет здоровых ограничений, чтобы ни один клуб планеты, играющий под эгидой ФИФА , не имел права предлагать средства, которые команда не заработает. Нет закона – побеждает дикость.

Деньги не правят миром, хотя владельцам оных хотелось бы. Миром правят идеи. Но когда молодого капитана сборной Франции могут сделать приватным танцовщиком с мячом, чтобы порадовать шейхов, то это грустная история. Можно сегодня отдельно поблагодарить Антонеллу Роккуццо, которая отказалась от 1.2 миллиарда евро для семьи Месси от монархов из Саудовской Аравии.

Жена спасла наследие мужа. Впрочем, мало кто осудил бы Месси за решение уехать в Саудовскую Аравию, как сделал за деньги Роналду. Оба ветерана футбола были символами целой эпохи. Организмы стареют, огромные деньги предлагают, надо этим пользоваться. Но Криштиану и Лионель отдали лучшее футболу, а Мбаппе в расцвете сил может потратить год на второсортную лигу.

Но никому в истории спорта не предлагали 700 миллионов евро за сезон. Нет человека, который может объяснить, как отказаться от таких денег, чтобы не перестать себя уважать и поставить футбол выше состояния. Тем более, год в ПСЖ для форварда может оказаться таким бесполезным, как в пустыне. Вряд ли тренер Энрике с порога выиграет ЛЧ с Мбаппе, который давно мыслями в Мадриде.

Сделку стоит запретить, ведь она ломает футбольную систему

В мире законов такой трансфер должны запретить чиновники ФИФА и УЕФА . Ни один игрок не стоит на рынке 300 миллионов евро. А Мбаппе обойдется «Аль-Хилялю», новому клубу Малкома, в один миллиард евро за сезон. Сразу несколько конфликтов. Почему ПСЖ разрешено получить 300 миллионов евро за контракт, который сам клуб оценивает в 150 миллионов?

Как доказать, что катарцы не заводят через других шейхов в ПСЖ свои миллионы? Парижане получат 300 миллионов евро на трансферы, а другие клубы УЕФА за похожие уловки накажут, ведь прокуроры добиваются штрафов и других санкций для команд Серии А. Также странно будет, если «Реалу» футболист достанется бесплатно через год, снова похоже на махинацию.

За какие заслуги именно Пересу отдадут бесплатного самого перспективного футболиста планеты, если суммировать талант и возраст? Даже если в сделке «Аль-Хиляля» и Мбаппе будет пункт о продаже в «Реал» за 100 миллионов евро, то это нарушения правил честной конкуренции. В Саудовской Аравии совершают невыгодную для себя сделку в пользу третьей стороны.

Трансферному рынку давно нужные новые здоровые законы

Правила нужны, чтобы защитить клубы. В Италии почти у всех грандов неподъемные кредиты. В Испании «Севилья» выставляет на трансферы ведущих игроков из-за долгов, а для «Барселоны» новичок за 4 миллиона евро оказался слишком дорогим. Отсутствие законов ведет мировой футбол к пропасти. Принц хочет показать свое финансовое могущество, но это опасная игра.

Как потом доказать наличие трансферов с завышенной стоимостью, если клубам различных шейхов финансовые правила не писаны? И не надо прикрываться капитализмом. У этой рыночной системы есть правила. Годичная сделка за 1 миллиарда евро это чистое безумие. Хотя бы потому, что Мбаппе не привлечет внимания на миллиард евро за несколько месяцев бега за мячом.

Стоило давно запретить не подкрепленные доходами сделки. Но боссы ФИФА и УЕФА заинтересованы только в личной финансовой выгоде. На футбол чиновникам откровенно плевать. Поэтому за десятилетия не решили ни одну из глобальных проблем футбола, кроме запоздалого введения повторов. Зарплаты с потолка и завышенные суммы трансферов лишь две беды игры из многих.

Да и Мбаппе явно подставили. Репутация игрока пострадает, если возьмет деньги. Трансфер будет преступлением против футбола и нарушением правил конкуренции. Причем в переходе Килиана в «Аль-Хиляль» нет практического смысла. Игрок не настолько популярный, чтобы все из-за него смотрели чемпионат Саудовской Аравии. Это чистый каприз миллиардеров с рождения.