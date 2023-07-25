Российский защитник «Пюника» Коваленко не получил шведскую визу

1690291023

сегодня, 16:17

Швеция отказала в выдаче визы российскому защитнику армянского «Пюника» . В связи с этим игрок не примет участия в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, где «Пюник» сыграет с «Кальмаром» из Швеции.

Ранее 28-летний россиянин по этой же причине не смог принять участия в матче на территории Литвы.

Коваленко перешёл в «Пюник» летом 2022 года из «Олимп-Долгопрудный». В прошедшем сезоне защитник сыграл 43 матча во всех турнирах, набрал 3 балла по системе «гол+пас» (2 гола и 1 ассист) и получил 7 жёлтых карточек.