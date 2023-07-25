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Российский защитник «Пюника» Коваленко не получил шведскую визу

сегодня, 16:17

Швеция отказала в выдаче визы российскому защитнику армянского «Пюника» Михаилу Коваленко. В связи с этим игрок не примет участия в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, где «Пюник» сыграет с «Кальмаром» из Швеции.

Ранее 28-летний россиянин по этой же причине не смог принять участия в матче на территории Литвы.

Коваленко перешёл в «Пюник» летом 2022 года из «Олимп-Долгопрудный». В прошедшем сезоне защитник сыграл 43 матча во всех турнирах, набрал 3 балла по системе «гол+пас» (2 гола и 1 ассист) и получил 7 жёлтых карточек.

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Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 16:36
Зато дают добро на сожжение Корана. Цивилизация.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 16:35
Как правило в таких матчах работает "эффект бумеранга" очень не удивлюсь если в ответке забьет именно тот кому не дали визу
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
Значит в ответном матче Кальмар "кальмаром надо ставить , да и в этом тоже...)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:21
Где протесты цивилизованного мира? Геноцид...
Гость
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