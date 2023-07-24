На «Матч ТВ» извинились за шутку про «Спартак»

Директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов принёс извинения за шутку, опубликованную в соцсетях телеканала, в которой болельщикам команды предлагалось выбрать аватарки на разные отрезки сезона.
Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак».
Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне.
Конечно, в посте нет ничего прям ужасного — просто он получился злым и не свежим. Шутить — можно и нужно, но не так.
«Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить — как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам.
В.Н.Маслаченко был известный шутник и юморист. Но, никогда его юмор не переходил грань дозволенного!
В.Н.Маслаченко был известный шутник и юморист. Но, никогда его юмор не переходил грань дозволенного!