На «Матч ТВ» извинились за шутку про «Спартак»

Директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов принёс извинения за шутку, опубликованную в соцсетях телеканала, в которой болельщикам команды предлагалось выбрать аватарки на разные отрезки сезона.

Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак».

Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне.

Конечно, в посте нет ничего прям ужасного — просто он получился злым и не свежим. Шутить — можно и нужно, но не так.

«Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить — как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам.