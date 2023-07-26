«Рома» представила комплект выездной формы на новый сезон

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сегодня, 12:02

Футбольный клуб «Рома» и ADIDAS представили выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Новый дизайн вдохновлён памятниками и мотивами мрамора, характерными для Вечного города. Комплект олицетворяет гармонию Рима и его архитектурные, классические и монументальные произведения. Цветовая палитра, использованная при создании формы, вдохновлена мрамором, передающим дух Капитолия. В дизайне заложена концепция «Вечного будущего», это рассчитано на новые поколения и в то же время хранит свои корни в бесконечной истории города.

В рисунке футболки отражены основные элементы римской архитектуры: коринфская стилистика и мозаика с декоративными листьями аканта и стилизованными цветочными мотивами. В дизайне, повторяющем славное прошлое «джаллоросси», в центре размещена монограмма ASR, что является явной отсылкой к историческим традициям клуба. Логотип клуба расположен на левой стороне груди футболки. На противоположной стороне — логотип adidas серого цвета, совпадающий с традиционными тремя полосами на плечах. По бокам майка, заканчивающаяся «ласточкиным хвостом», имеет угольную окантовку. Комплект дополняют шорты с тремя угольно-серыми полосками по бокам и гербом клуба, а также логотипом adidas на обеих ногах. Также комплект дополняют белые носки с тремя угольно-серыми полосами и логотипом adidas в виде трёх полос.

Футболка изготовлена с применением технологии Aeroready, которая использует абсорбирующие и дышащие материалы для сохранения сухости тела. Созданная для поддержания спортивных результатов игроков, майка изготовлена из 100% переработанных материалов, что является одним из решений adidas, направленных на борьбу с пластиковыми отходами.

Новый комплект будет впервые надет во время предстоящих предсезонных матчей.