Дзола и Ди Канио покорили АПЛ. Теперь очередь самого дорогого футболиста Италии в истории

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вчера, 18:58

Тонали попробует свои силы в Англии.

Рекордсмен поможет спасти любимый клуб

Пусть речь о воспитаннике «Брешии», Сандро не хотел уходить из «Милана». Но по увольнению Мальдини, который просил деньги на серьезные трансферы, а также по слухам о проблемах руководства клуба с Пиоли, который может уйти, стал понятен курс «россонери». Невзирая на выходы в финалы еврокубков, у клубов Серии А нет денег. Следовательно, продажи неизбежны. Причем для Тонали не искали великий клуб с трофеями, а отдали его «Ньюкаслу».

Шейхи заплатили больше всех – 70 миллионов нефтяных евро. Побили итальянский рекорд имени Абрамовича, который отдал 57 млн евро за Жоржиньо. А вот бразильский итальянец убрал с первого места трансфер, который был уникальным на протяжении почти двух десятилетий. Долгое время Буффон был самым дорогим игроком «Скуадры» в истории, за него отдали около 53 млн евро в пересчете. Вьери, Кьеза и Бонуччи идут следом.

Тонали попробует заиграть в центре поля интересной команды Хау. Снова будет в Лиге чемпионов, где «Милану» не хватило сил, чтобы выйти в финал в Стамбуле, как в старые времена. Теперь состав у клуба не легендарный, как с Анчелотти. Зато АПЛ , как во времена интересного «Ливерпуля» Бенитеса, остается богатой и сильной лигой. В Англию заезжали итальянские футболисты, всего 72 человека. Но лишь 38 игроков сыграли больше двадцати матчей. Лишь 23 футболиста преодолели отметку в пятьдесят поединков.

А вот ветеран Манчини, когда стал игроком «Лестера», провел в АПЛ лишь четыре поединка. Нападающий Дзадза провел всего 8 поединков за «Вест Хэм». Чемпион мира Матерацци сыграл 27 матчей за «Эвертон», пока не вернулся на родину. Но есть футболисты из Италии, которых в Англии запомнили надолго.

Итальянцы оставили след в истории «Челси»

Кроме Жоржиньо, который помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов – вместе с Канте они повлияли на успехи Тухеля, нужно вспоминать также рекордсмена АПЛ по матчам среди итальянцев. Джанфранко Дзола сыграл 229 матчей за «Челси» в чемпионатах Англии, забил 59 мячей и сделал 42 ассиста. Легенда «аристократов». Бывший напарник Марадоны по «Наполи» после нескольких сезонов в «Парме» оказался в Лондоне. Оригинальный выбор для итальянского футболиста в середине девяностых годов.

Дзола не был главным форвардом сборной Италии, родился рядом с другими легендами, начиная с Баджо, но для АПЛ это знаковый футболист. Да и Кудичини не рядовой. Еще один игрок «Челси». Был подписан играющим тренером команды Виалли в конце двадцатого века. Хотя Карло всегда привозили конкурентов, Кудичини задержался на десять лет, пока не перешел в «Тоттенхэм». Ди Маттео – еще один итальянец из «Челси». Тоже в десятке самых опытных игроков «Скуадры» в АПЛ .

Благодаря играм за «Челси» Эмерсон стал победителем пяти разных турниров под эгидой УЕФА . У Дзаппакосты, Пануччи, Казираги, Дала Боны и Борини меньше матчей за «аристократов», но дополняют список итальянцев. А особое место принадлежит Виалли. Джанлука выиграл с «Челси» Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА . Редчайший удачный пример играющего тренера в футболе.

Ди Канио и Балотелли добавляли АПЛ колорита

Паоло взял мяч в руки после травмы голкипера соперника, отказался забивать. За это решение хулиган получил награду за честную игру. У Балотелли было много выходок, но в его случае все запомнили надпись на майке под игровой футболкой: «Почему всегда я?» Ответ простой. Надо сразу отправляться к психологам, а еще лучше к психиатрам, чтобы особенности характера не влияли на жизнь так сильно, как в случае с Марио.

Ди Канио выступал за «Вест Хэм» и «Чарльтон», покорил английских фанатов. Но были другие видные итальянцы. Нападающий Бенито Карбоне забивал за «Шеффилд Уэнсдей», не закрепился в «Астон Вилле», но отправлял мячи в ворота соперников «Брэдфорда». Играл за пять разных английских клубов. Защитник Огбонна сравнялся по количеству матчей в АПЛ с Ди Канио, но на днях истек его контракт с «Вест Хэмом».

Защитник Пистоне играл за «Ньюкасла» и «Эвертон». Форвард Борини начал взрослую карьеру в «Челси», затем безуспешно пытался заиграть в «Ливерпуле» и немного лучше смотрелся в «Сандерленде». Фанаты со стажем помнят Фесту, игрока «Мидлсбро». В этом клубе тоже любили итальянцев, особенно нападающих Раванелли и Маккароне. Конечно, рядом с удачными новичками всегда есть итальянцы, которые не адаптировались в Англии. Но на каждого Македу найдется обратный пример.

Возможно, Тонали проведет удачный сезон в «Наполи» и заинтересует другой клуб АПЛ ? Сандро долго ходит в наследниках Пирло, и хотя не сказать, что является зрелым мастером, для Хау это важный трансфер. Во-первых, повторение рекордной для клуба сделки показывает, что «Ньюкасл» может заманивать молодых и ценных игроков из больших клубов, вроде «Милана». Во-вторых, Лига чемпионов позволяет отбиваться от назойливых покупателей, но Гимараеш еще может уйти. Тонали был нужен и как напарник для бразильца, и для перестраховки, чтобы не остаться в центре поля без звезды.