Битва чемпионов. Суперкубковые баталии «Зенита» и ЦСКА

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сегодня, 09:24

Новая глава противостояния.

Уже скоро «Зенит» и ЦСКА сразятся в матче за Суперкубок России. Это будет 21-й розыгрыш трофея, который берет свое начало в 2003 году. Тогда «армейцы» также приняли участие в поединке, но сильнее оказался «Локомотив», который одержал победу в серии пенальти (4:3, 1:1 в основное время). Противостояние клуба с берегов Невы и армейского коллектива стало отдельной главой в истории Суперкубка страны 2010-х годов. «Соккер.ру» вспоминает предыдущие встречи этих команд в данном турнире.

«Зенит» — ЦСКА , 2011 год

К той игре петербуржцы подходили в ранге действующего 3-кратного чемпиона страны, а также обладателя Кубка России. «Армейцы», традиционно находящиеся в числе флагманов отечественного футбола, подошли к этому поединку как обладатели серебряных медалей по итогам предыдущего первенства.

Перед встречей защитник москвичей Кирилл Набабкин отметил серьезность противостояния:

«Зенит» — чемпион, и этим всё сказано. Безусловно, это крайне принципиальный соперник. Мы очень хотим победить.

Команды встретились на стадионе «Кубань» в Краснодаре в начале марта. Лучано Спаллетти, который через годы подарит Неаполю праздник, выставил на игру такой состав: Малафеев – Анюков, Алвеш, Мейра, Лукович – Семак, Денисов, Зырянов, Широков – Лазович, Данни. Леонид Слуцкий решил положиться на следующих исполнителей: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Щенников – Хонда, Алдонин, Мамаев, Дзагоев – Думбия, Вагнер Лав.

Уже на 3-й минуте зенитовцы организовали весьма ловкую атаку с загрузкой мяча в штрафную и пасом пяткой от Зырянова под удар, но Широков промахнулся. Москвичи в долгу не остались: уже через пару минут себя проявила связка Думбия-Вагнер. Ивуариец прорвался по правому флангу и отдал передачу в направлении бразильца, но оборона номинальных хозяев поля спасла ситуацию. В первом тайме атакующая инициатива оказалась у «армейцев», но на стороне «сине-бело-голубых» была удача. А еще реакция Малафеева. Под занавес первой половины встречи Думбия нанес пушечный удар по воротам Вячеслава, но тональность звона перекладины внесла диссонанс в атакующие планы «армейцев» в данном эпизоде.

Второй тайм прошел несколько спокойнее до 73-й минуты: Алексей Ионов с паса Сергея Семака отправил мяч в сетку ворот москвичей. Это и определило исход той встречи.

ЦСКА – «Зенит», 2013 год

Через два года у столичного коллектива появился шанс отыграться. Общий расклад сил был противоположным относительно предыдущей встречи команд: на сей раз ЦСКА подходил в ранге обладателя двух главных футбольных чаш страны, а «Зенит» хотел по итогам нового сезона поменять цвет медалей с серебряного на более интересный. Местом действия стал стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. В этот день команды могли показать себя без мыслей о лимите на легионеров.

У ЦСКА вышли: Акинфеев – Игнашевич, братья Березуцкие, Щенников – Вернблум, Хонда, Цубер, Дзагоев – Вагнер Лав, Муса.

«Зенит» начал игру в следующем составе: Лодыгин – Нету, Губочан, Анюков, Лукович – Данни, Зырянов, Аршавин, Витсель, Тимощук – Кержаков. Халк отдыхал после Кубка Конфедераций.

На 4-й минуте Кержаков проверил реакцию Акинфеева, вратарь среагировал должным образом. Примерно через минуту Хонда также решил прицельно пробить, но Лодыгин не сплоховал. В первом тайме Юрий еще раз спас после удара японца, но на 15-й Кейсуке все-таки открыл счет. В тот жаркий южный вечер радость от паузы на водопой была сопоставима с ликованием после взятия ворот. На 36-й номинальные хозяева смогли забить второй мяч – после исполнения Хондой штрафного удара Игнашевич добил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество «армейцев». Сергей был очень ценным защитником для команды, а спустя годы стал не менее качественным тренером. Под занавес первого тайма Муса мог довести дело до разгрома, но Лодыгин не растерялся в игре на выходе.

Во второй половине поединка «Зенит» попытался вдохнуть жизнь в свои шансы на победу, но ворота Акинфеева остались в неприкосновенности. На 81-й зенитовцы вновь имели шанс отправить мяч в сетку ворот ЦСКА , но удар низом пошел по иной траектории. На 83-й Хонда в касание отправил «Кафусу» в «девятку» с паса Дзагоева. Итоговый счет 3:0 – триумф «армейцев» и пища для ума зенитовцев.

После поражения Спаллетти попросил прощения у болельщиков клуба из Санкт-Петербурга и обозначил необходимость усиления состава:

В первую очередь поздравляю ЦСКА с победой и прошу прощения у наших болельщиков. Оценка игры лишь в центре поля – это лишь часть общей картины. Главная отличительная черта ЦСКА в атаке – уверенный контроль мяча у ворот соперника. И мы с этим не справились. Причина этому не в нашей полузащите, а в том, что соперник сыграл здорово. Главная проблема в том, что впереди мы не смогли довести дело до ударов, у ворот соперника мы действовали недостаточно опасно. «Зенит» постоянно нуждается в обновлении, как любая команда. Всегда нужно освежать команду. Состав нуждается в укреплении, особенно линия обороны. Мы относительно давно обсуждаем это с клубом.

ЦСКА – «Зенит», 2016 год

Наиболее свежая веха противостояния команд в Суперкубке страны на данный момент. Столичный стадион «Локомотив» принял игру. Москвичи хотели продолжить победную серию после завоевания чемпионства, а «Зенит» довольствовался Кубком и бронзовыми медалями. В команде уже не было Халка, рулевым стал Мирча Луческу.

Суперкубок страны стал для болельщиков, вероятно, поводом отвлечься от воспоминаний о Евро-2016. У ЦСКА в старте оказались: Акинфеев – Алексей Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес – Ионов, Натхо, Тошич, Еременко, Вернблум – Траоре. «Зенит»: Лодыгин – Кришито, Гарай, Нету, Смольников — Юсупов, Шатов, Гарсия, Маурисио – Кокорин, Дзюба.

Маурисио забил единственный мяч встречи на 22-й минуте. Команды боролись не только друг с другом, но и с июльской жарой. Однако «армейцы» не бросали попыток сравнять счет, в первом тайме Траоре действовал довольно остро. Впрочем, счет на табло не изменился. Во второй половине поединка команды обменялись подходами к воротам оппонента, а под конец матча Кержаков изящно пробил через себя, но оборона ЦСКА нейтрализовала эту угрозу.

В предыдущем сезоне бомбардир выпал из основы команды: тогдашний наставник «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш решил сделать ставку на более молодых исполнителей. Александру пришлось провести полгода в аренде, играя за «Цюрих». Луческу же увидел в Кержакове реальную атакующую единицу коллектива, активное участие Александра в той игре иллюстрировало веру специалиста в ветерана. Румын ранее ответил на вопрос о вкладе нападающего в успехи команды:

Я не смотрю в паспорт — для меня нет молодых или опытных. Нет иностранцев или россиян. Есть футболист. Если он выиграет конкуренцию — будет в составе. Всё! Кержаков очень хорошо готовится. Уверен, он здорово поможет нам. У меня есть опыт работы с такими футболистами.

«Зенит» взял титул, а Кержаков по окончании того сезона завершил карьеру. Румынский рулевой поднял планку по трофеям, которую смогли повторить лишь недавно, но в клубе назревали перемены: Луческу не смог поднять команду выше 3-го места по итогам того сезона, до следующего трофея «сине-бело-голубым» предстояло проделать огромный объем работы.

Новая страница истории будет написана 15 июля.