Ногой на чемпионате мира не забил ни разу, а рукой смог. Но он же не Марадона

1688124659

вчера, 14:30

История о мастере забивать руками и бить через себя.

Сезон 1961 года для 19-летнего Онорино Ланда (ударение в имени на букве «и», в фамилии на первом слоге) сложился весьма успешно. Его клуб Унион Эспаньола занял только 8-е место в чемпионате страны. Но сам молодой форвард забил 24 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона с 24-летним Карлосом Кампосом из клуба Универсидад де Чили.

Оба бомбардира были включены в заявку своей сборной на ЧМ -62, который и проходил в Чили.

Онорино Ланда дебютировал в составе своей национальной команды 12 октября 1961-го, выйдя на замену в товарищеском матче против Уругвая в Сантьяго на стадионе Насьональ. У Кампоса же дебют состоялся в следующем товарищеском матче, против сборной СССР 22 ноября того же года в Сантьяго на том же стадионе.

Против сборной СССР Ланда вышел в основе, а на 80-й мин его заменил как раз Кампос. Оба те матча чилийцы проиграли, вышеназванные форварды голов не забивали.

Путь на ЧМ

Чемпионат мира 1962 года начинался 30 мая сразу четырьмя матчами в одно и то же время. Но первым по расписанию считается матч хозяев турнира против Швейцарии.

Так вот — первый удар по мячу 7-го чемпионата мира сделал Онорино Ланда. На его бомбардирские качества очень надеялись болельщики сборной Чили. Но, увы, на знакомых стадионах молодому нападающему не суждено было отличиться. Однако зато выигрывала сборная Чили. А это было главное.

Ланда отметил свое 20-летие между первым матчем на турнире и вторым. Он родился 1 июня 1942 года. 2 июня 1962 года команда Чили играла против Италии и вновь выиграла.

В сборной Чили во время чемпионата мира ещё один футболист отметил свой день рождения — форварду Армандо Тобару 7 июня исполнилось 24 года.

Что интересно, в истории сборной Чили на всех прошедших мундиалях ни разу не играли в матчах именинники именно в дни своего рождения. Дни рождения выпадали либо между матчами, либо на дни, когда сборная Чили уже закончила своё выступление на турнире.

В атаке у сборной Чили на домашнем мундиале играл также 21-летний Альбетро Фуйю. У него очень сложная фамилия, в оригинале Fouilloux, на испанском вообще произносится своеобразно. У нас принято писать его фамилию на французский манер. Он, правда, сыграл только в первых двух матчах, затем его заменил Тобар.

Незаменимыми в нападении у Чили были двое: 30-летний Хайме Рамирес и 26-летний Леонель Санчес.

Да вот почти все они на фото:

Слева направо: Хайме Рамирес, Хорхе Торо, Онорино Ланда, Альберто Фуйю и Леонель Санчес.

Торо был полузащитником. В полуфинале против Бразилии и в игре за 3-е место против Югославии Торо был капитаном команды.

Армандо Тобар выглядел так:

На домашнем мундиале чилийская сборная достигла наивысшего результата на чемпионатах мира — они заняли 3-е место.

Леонель Санчес с 4 голами стал лучшим бомбардиром ЧМ -62, разделив это звание с пятью другими футболистами.

Забил два гола на турнире Хайме Рамирес. Дважды отметился и Хорхе Торо. Ещё два гола на счету Эладио Рохаса.

А вот Онорино Ланда свои бомбардирские качества проявить не удалось. Хотя возможности были. Вот как ударом через себя Ланда пытался поразить ворота сборной Бразилии в полуфинале:

Но в протоколе того полуфинального матча игрок с номером 9 и фамилией Ланда упоминается не только в разделе стартового состава.

Разборки с бразильцами

На 80-й минуте при очередной контратаке Ланда получил мяч на дальних подступах к бразильской штрафной. Сначала выбить у него мяч попытался Зито №4, но поскользнулся и упал. Ланда пробросил мяч вперёд, но на его пути по-баскетбольному встал как щит капитан сборной Бразилии Мауро Рамос №3. Молодой Ланда всем корпусом встретился с грудью прочно стоявшего на ногах Мауро Рамоса и отскочил от бразильца, потеряв мяч.

Мауро Рамос развернулся и в позе «низкого старта» отправился к своей штрафной. Тут-то молодой чилиец и не выдержал — добавил ускорения бразильцу, пнул с размаху убегающего 31-летнего Мауро Рамоса бутсой по мягкому месту.

Арбитр жестом выпроводил чилийца за такое неуважение к сопернику за пределы поля. Карточек — ни жёлтых, ни красных — тогда ещё не было. Но это было однозначное удаление, шла 80-я минута матча.

А через пару-тройку минут Гарринча догнал убегавшего от него Рохаса и пнул для смеха чилийца, также по мягкому месту, после того как он в очередной раз нарушил на Гарринче правила. Арбитр из Перу Артуро Ямасаки после совещания с лайнсменом Эстебаном Марино из Уругвая удалил Гарринчу с поля. Хотя, как утверждают сами игроки, конфликта не было, Рохас и Гарринча пожали друг другу руки. Но арбитр решил по-своему.

Для Гарринчи то удаление в полуфинале закончилось особым разбирательством дисциплинарной комиссии. Которая 5 голосами против 2 признала ошибку судьи, и игрок не был дисквалифицирован на следующий матч. А следующим матчем был финал. Итог всем известен.

Гарринчу признали лучшим игроком ЧМ -62. Он вошёл в число лучших бомбардиров турнира. И во второй раз стал чемпионом мира.

Никакой отмены дисквалификации за удаление за пинок чилиец Онорино Ланда не получил. Он же не Гарринча.

Гол рукой

А через 4 года на 8 чемпионате мира в Англии повзрослевший Онорино Ланда вновь был в составе сборной Чили. Были в заявке и почти 35-летний Хайме Рамирес, и 30-летний Леонель Санчес, и Карлос Кампос вновь попал в состав. Играли также Альберто Фуйю и Армандо Тобар.

Кампос (он сыграл только в одном матче на ЧМ -62) просидел в 1966 году на лавке весь мундиаль. Как и ветеран Рамирес. Остальные играли.

На сей раз Чили из группы не вышла, в 3 матчах забили 2 гола, оба на свой счёт записал Рубен Маркос.

Онорино Ланда так и не распечатал ворота соперников на мундиалях. Но однажды он всё-таки забил. На ЧМ -66 Ланда в первом матче против Италии не играл. А вот против КНДР и СССР он был в составе. Тут следует осветить одну «неясную» тему. По игрокам сборной Чили, например, можно встретить несколько вариантов данных о количестве сыгранных матчей за сборную. И данные эти весьма разнятся.

Так по Онорино Ланда разноязычные версии Википедии утверждают, что он сыграл 34 матча за свою национальную команду, 16 официальных и 18 товарищеских. Весьма информативный сайт partidosdelaroja говорит только о 25 матчах, 7 из которых на турнирах Кубка мира плюс 1 игра в отборе к ЧМ -66, остальные товарищеские матчи и мелкие турниры.

Но все сходятся в одном — игра 20 июля 1966 г. против сборной СССР была последней за свою сборную для 24-летнего нападающего в его карьере.

Это был третий тур группового этапа ЧМ -66. Советская команда выиграла два первых матча и обеспечила себе выход в плей-офф. У чилийцев же была только одна ничья с КНДР .

Тренер сборной СССР Николай Морозов выставил на игру второй состав. В воротах был Анзор Кавазашвили.

Согласно официальному отчёту ФИФА о ЧМ -66 вратарь Анзор Кавазашвили был на 1 см ниже ростом, чем форвард сборной Чили Онорино Ланда. Рост Кавазашвили в отчёте указан 175 см. Хотя на всех нынешних справочных ресурсах его рост пишут 176 см.

Второй состав сборной СССР не собирался играть вторым номером. Валерий Поркуян открыл счёт на 29 мин. Через 4 минуты чилийцы отыгрались.

В начале второго тайма при счёте 1:1 чилийцы заработали угловой с правого фланга своих атак. Подавал капитан команды Леонель Санчес. Из игроков в красной форме с буквами СССР на груди никто даже не выпрыгнул на тот навес. Вратарь Кавазашвили (он был в своей чёрной форме, без букв) двумя кулаками пытался выбить мяч подальше в поле.

Но хитрющий Онорино Ланда выпрыгнул со своей вытянутой вверх правой рукой — и ладонью ловко переправил мяч в сетку ворот. Арбитр Джон Эдэйр из Северной Ирландии тут же взятие ворот отменил. Уж больно всё очевидно было.

Вот этот момент:

Произошло это на 49-й минуте матча.

В конце встречи Валерий Поркуян забил победный гол. Так сборная Чили с одним набранным очком покинула турнир.

Ни с помощью своих ног, ни тем более посредством руки не удалось чилийскому нападающему записать в свой актив на двух мундиалях ни одного гола. А что в остатке? Про его удаление, конечно, вспомнят. А вот про его гол рукой — вряд ли. Он же не Марадона.

Закончил Ланда с активным футболом только в 1975 году, забив в чемпионатах страны 193 гола.

Запасной вратарь

Вообще он был весёлым парнем. В чилийском чемпионате Ланда в одном из матчей дважды сумел пробросить одному и тому же игроку мяч между ног. Соперник от огорчения упал на газон. Ланда же пошёл к трибунам, попросил у кого-то то ли ручку, то ли карандаш — вернулся к лежащему и оставил на его футболке свой автограф. Соперник взбеленился.

Его близкий друг Панчо Фернандес, вратарь соперничающей команды, при каждом угловом ударе умудрялся снимать с Онорино трусы, под хохот трибун. А то того и гляди Ланда забьёт какой-нибудь частью тела гол — а так хоть отвлечётся на амуницию. Конечно, частенько все эти шуточки оканчивались обоюдными удалениями.

Кстати говоря, Онорино Ланда начинал свою футбольную карьеру как вратарь, но это в юности. Но прыгучестью отличался всегда. На ЧМ -66 в сборной Чили случился форс-мажор с вратарями. В заявке было два голкипера. Основной Адан Годой сломал руку перед самым началом турнира. Второй вратарь Хуан Оливарес в матче со сборной ГДР 2 июля 1966 года в Лейпциге получил травму руки. С травмой он и играл в Англии. А Онорино Ланда был назначен тренером аварийным вратарём. В случае травмы Оливареса в воротах стоял бы Ланда. Но обошлось.

На обоих мундиалях Онорино Ланда частенько попадал в кадр со спущенными гетрами. Таким и запомнился.