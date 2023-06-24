Они отказывали «Реалу» и МЮ. Не изменившие легенды

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вчера, 17:48

Отказ от крупных сделок только усиливает степень легендарности.

В современном футболе кажется, что деньги решают все. Особенно на фоне новой волны слухов про грядущие колоссальные трансферы и невероятные суммы зарплат. Но так было не всегда и не для всех. Можно вспомнить футболистов разной степени легендарности, которые обрели славу не только благодаря своей игре, но и волевому решению отказаться от соблазнительной сделки.

Алан Ширер («Ньюкасл»)

В свое время после перехода в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил: Кто бы сказал «нет» самой большой команде в мире? В соцсетях Алан Ширер отреагировал быстро: Я так и сделал. Я отказал «Барселоне». Двумя десятилетиями ранее Ширер завоевал чемпионский титул в АПЛ и выиграл две подряд «Золотые бутсы», играя в «Блэкберне».

После Евро-1996 МЮ выходил на Ширера. Причем второй раз. Первая попытка случилась в 1992 году, когда форвард переходил в «Блэкберн» из «Саутгемптона». Но Ширер предпочел присоединиться к «Ньюкаслу» из своего родного города. В первый же сезон там Ширер взял снова «Золотую бутсу», но его команда стала второй в лиге, уступив как раз «Манчестер Юнайтед».

После окончания сезона Бобби Робсон из «Барселоны» попытался переманить Ширера в Испанию. Но он не стал покидать «Ньюкасл» и оставался ему верным до конца карьеры. Трофеев с ним не завоевал, но совершил много бомбардирских подвигов.

Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

В 2006 году, вскоре после победы сборной Италии на чемпионате мира и триумфа «Ювентуса» в Серии А разразился скандал. По его итогам туринцы отправились в Серию В. Клуб покинули многие звезды, но некоторые ключевые игроки предпочли остаться. Среди них Недвед и Буффон. Так поступил и пользовавшийся спросом Дель Пьеро, который сказал: Истинный джентльмен никогда не покидает свою даму.

Дель Пьеро помог вернуть «Ювентус» в Серию А, но клуб за четыре сезона не смог завоевать ни одного трофея. Алессандро оставался с командой, когда она терпела большие неудачи. Он все же дождался возвращения чемпионства в 2012 году, после чего покинул команду, заставив расплакаться всех фанатов «Ювентуса».

Франческо Тотти («Рома»)

Но Дель Пьеро не единственный культовый герой Италии, которого безмерно уважают за преданность. В Риме есть свой символ. Когда-то возглавлявший «Рому» Лучано Спаллетти сказал, что проще вывезти Колизей из Рима, чем Тотти.

На протяжении 25 лет ни одно предложение не было для Тотти столь заманчивым, чтобы заставить его покинуть «Рому». Через пару лет после завоевания чемпионства в 2001 году Тотти получил предложение от «Реала», но и тут нашелся красивый ответ: В школе нас учили, что семья – самое главное. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то бросил своих бедных родителей и жил с богатыми незнакомцами?

Тотти в «Роме» не выиграл и малой доли того, чего мог бы добиться в других клубах. Но у второго бомбардира в истории Серии А были слезы на глазах и широкая улыбка, когда он прощался с футболом в 2017 году. Он стал легендой и почти без трофеев.

Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

Уход Джеррарда из «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов казался газетной уткой. Но капитан «красных» действительно подавал заявку на трансфер летом 2005 года, соблазнившись на предложение «Челси» и Жозе Моуриньо. Полузащитник разрывался между амбициозным порывом и желанием остаться в клубе, который любил с восьми лет.

Позднее Джеррард сказал, что подавал заявку на трансфер только в надежде на то, что «Ливерпуль» продемонстрирует свое желание сохранить его в команде. Джеррарда расстраивали задержки в переговорах о продлении контракта. В конце концов он решил остаться с «Ливерпулем». После завершения карьеры он сказал, что сожалеет о так и не выигранной Премьер-Лиге, но гордится своими решениями.

Диего Годин («Атлетико»)

Когда Мануэль Пеллегрини возглавил уже ставший богатым «Манчестер Сити», он хотел воссоединиться с Годином. Но уругваец в 2015 году предпочел остаться в «Атлетико». Через два года он сказал, что гордился предложением «Сити», но ощущал себя фанатом «матрасников», был в клубе всем доволен и не хотел его покидать. Впрочем, после очередного проигранного финала Лиги чемпионов Годин сменил Мадрид на Милан, перейдя в «Интер».

Павел Недвед («Ювентус»)

Возвращаемся к легендам «Ювентуса». Недвед был очень разочарован, когда туринцы отказались продлевать с ним контракт в 2009 году. Тогда главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо лично звонил чеху, чтобы позвать к себе, и обещал выиграть Лигу чемпионов. Недвед понимал, чего может достичь, но его останавливало давнее соперничество «Ювентуса» и «Интера». Он позднее объяснил, что, несмотря на уход из «Ювентуса», оставался фанатом этого клуба и не мог бы оставаться довольным, выиграв Лигу чемпионов в форме другой команды. А ведь год спустя «Интер» взял требл. И там мог быть Недвед.

Джейми Варди («Лестер»)

Но и «Ювентус», и «Атлетико», и даже «Рому» можно назвать именитыми клубами. Оставаться там, отвергая крупные предложения, можно вполне оправданно. Чего не скажешь про более скромные команды. Такие решения в них удивляют сильнее. Так получилось с Варди, который стал вдруг всем нужен в 2016 году, после сенсационного чемпионства «лис».

Варди наверняка понимал, что это разовый всплеск, что «Лестер» не станет топовым клубом. Настойчивее других был «Арсенал», который готовился выплатить сумму отступных. И Джейми подумывал над сделкой. Но все же решил отказаться, чтобы попытаться с «Лестером» развить добытый успех. Этого сделать не получилось, но статус легенды Варди укрепил.

Марек Гамшик («Наполи»)

Пять лет назад известный футбольный агент Мино Райола, которого уже с нами нет, сказал, что великому спортсмену всегда нужно находить новую мотивацию. Без нее даже Месси, Ибрагимович или Гамшик будут становиться бессильными. Посыл был ясен. Агент дал понять словацкой звезде, что нужно покидать «Наполи». К 2017 году Райола больше не был агентом Гамшика.

Звезда «Наполи» современной эпохи долгое время был мишенью для «Баварии», «Ювентуса», английских топовых клубов. Но Марек всегда говорил, что каждая победа с «Наполи» приносит ему больше радости, чем могла бы принести любая другая.

Мне нужно иметь нечто большее, чем зарплата и трофеи, — говорил Гамшик. – Мне нужно чувствовать что-то в своей душе.

Даже как-то жалко, что Гамшик так и останется легендой той эпохи «Наполи», когда клуб приближался к трофеям, но не брал их. Особенно на фоне успеха этого года, в который Марек как раз завершил карьеру.