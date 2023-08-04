«Краснодар» впервые в истории начал с трёх побед подряд в РПЛ

1691178790

сегодня, 22:53

«Краснодар» показал лучший старт в Российской Премьер-Лиге в своей истории.

Южане одержали 3 победы подряд в текущем сезоне. Команда обыграла в первом туре «Динамо» в гостях (3:1), во втором в домашних стенах — «Сочи» (2:0), а в третьем одолела «Пари НН» (1:0).