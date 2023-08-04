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«Краснодар» впервые в истории начал с трёх побед подряд в РПЛ

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протон
протон
сегодня в 22:58, ред.
https://www.soccer.ru/news/1357654/aguero-serhio-inter-mayami?comment=31526757comment-31526757
Добра . Я прошу Вас рассмотреть ссылку админы и принять меры по нарушениям комментарии где игроков оскорбляют гастарбайтерами разве, могут попадать в топы? Ведь на сайте есть молодежь от 18 + СА что сборище гастарбайтеров? И по двум другим комментариям примите меры. Они заслуживают топ? Почему Вновь оскорбляют футболистов притом что речи о них в теме не идет. Я уверен что многие против такого явления. И комментаторам дать соответствующую оценку в рамках правил ПС футбольного сайта.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:55
Молодцы ребятушки Быки, так держать !
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