«Краснодар» впервые в истории начал с трёх побед подряд в РПЛ

«Краснодар» показал лучший старт в Российской Премьер-Лиге в своей истории.
Южане одержали 3 победы подряд в текущем сезоне. Команда обыграла в первом туре «Динамо» в гостях (3:1), во втором в домашних стенах — «Сочи» (2:0), а в третьем одолела «Пари НН» (1:0).
Добра . Я прошу Вас рассмотреть ссылку админы и принять меры по нарушениям комментарии где игроков оскорбляют гастарбайтерами разве, могут попадать в топы? Ведь на сайте есть молодежь от 18 + СА что сборище гастарбайтеров? И по двум другим комментариям примите меры. Они заслуживают топ? Почему Вновь оскорбляют футболистов притом что речи о них в теме не идет. Я уверен что многие против такого явления. И комментаторам дать соответствующую оценку в рамках правил ПС футбольного сайта.
Добра . Я прошу Вас рассмотреть ссылку админы и принять меры по нарушениям комментарии где игроков оскорбляют гастарбайтерами разве, могут попадать в топы? Ведь на сайте есть молодежь от 18 + СА что сборище гастарбайтеров? И по двум другим комментариям примите меры. Они заслуживают топ? Почему Вновь оскорбляют футболистов притом что речи о них в теме не идет. Я уверен что многие против такого явления. И комментаторам дать соответствующую оценку в рамках правил ПС футбольного сайта.