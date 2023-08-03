Капелло рассказал о главном страхе Буффона

Экс-тренер «Ювентуса» рассказал о главном страхе бывшего голкипера команды , который ранее завершил карьеру.

Мне повезло работать с ним, это замечательный голкипер и прекрасный человек. Ставлю его в один ряд легенд с Дино Дзоффом. Их личностные качества и игровые навыки даровали спокойствие защитникам. У него лишь одна слабость: очень боялся пчёл.

Однажды во время тренировки он отказался выходить на поле, поскольку там были пчёлы. Я отправил его в раздевалку, но уже через 5 минут он вернулся и сыграл.

У него не было слабых мест в игровом плане. В современном футболе он также был бы лучшим вратарем. Голкипер в первую очередь должен уметь защищать ворота, а лишь потом играть ногами.