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Капелло рассказал о главном страхе Буффона

сегодня, 12:59

Экс-тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал о главном страхе бывшего голкипера команды Джанлуиджи Буффона, который ранее завершил карьеру.

Мне повезло работать с ним, это замечательный голкипер и прекрасный человек. Ставлю его в один ряд легенд с Дино Дзоффом. Их личностные качества и игровые навыки даровали спокойствие защитникам. У него лишь одна слабость: очень боялся пчёл.

Однажды во время тренировки он отказался выходить на поле, поскольку там были пчёлы. Я отправил его в раздевалку, но уже через 5 минут он вернулся и сыграл.

У него не было слабых мест в игровом плане. В современном футболе он также был бы лучшим вратарем. Голкипер в первую очередь должен уметь защищать ворота, а лишь потом играть ногами.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:28
Фигню какую-то рассказал, наверняка неправда.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:26
Главный страх был пропустить от сб. России в дебютном матче)...дальше всё пошло как по маслу....
Гость
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