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Фати может перейти в ПСЖ

вчера, 18:33

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати попал в сферу интересов ПСЖ.

Парижане готовят предложение по игроку. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике заинтересован в этом трансфере, с футболистом он работал в сборной Испании. Наставник каталонцев Хави не считает, что Фати способен помочь команде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:28
А Энрике, такое ощущение, взялся по полной помогать Барселоне: сначала забирает Дембеле, теперь хочет забрать Фати )
Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )ПСЖ прямо санитары леса
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:34
Эх, Фатима..
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:59
А когда то называли вторым Месси , жаль не выдержал давление, и пошел спад травмы И тд, талант у Фати есть .
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