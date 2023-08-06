Фати может перейти в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати попал в сферу интересов ПСЖ.
Парижане готовят предложение по игроку. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике заинтересован в этом трансфере, с футболистом он работал в сборной Испании. Наставник каталонцев Хави не считает, что Фати способен помочь команде.
Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )ПСЖ прямо санитары леса
Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )ПСЖ прямо санитары леса