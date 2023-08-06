Фати может перейти в ПСЖ

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вчера, 18:33

Нападающий «Барселоны» попал в сферу интересов ПСЖ .

Парижане готовят предложение по игроку. Главный тренер парижского клуба заинтересован в этом трансфере, с футболистом он работал в сборной Испании. Наставник каталонцев Хави не считает, что Фати способен помочь команде.