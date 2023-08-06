В ближайшие дни «Торино» подпишет игроков сборных Украины и Хорватии

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вчера, 16:51

«Торино» ведёт переговоры по приобретению полузащитника «Марселя» и сборной Украины . «Быки» уверены в том, что им удастся осуществить трансфер игрока. Речь идёт об аренде с возможностью выкупа за 10 миллионов евро. Сообщается, что сам Малиновский хочет вернуться в Италию. Главный тренер «Торино» Иван Юрич считает 30-летнего хавбека приоритетной заменой Алексею Миранчуку.

В прошедшем сезоне, выступая за «Аталанту» и «Марсель» на правах аренды, Малиновский сыграл 38 матчей и набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста).

Также «Торино» возобновило переговоры о покупке полузащитника «Вест Хэма» и сборной Хорватии . Сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Игрок уже согласовал с «быками» четырёхлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро.

В прошедшем сезоне, выступая за «Торино» на правах аренды, Влашич провёл 37 игр, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.