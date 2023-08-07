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Олег Рябчук — игрок «Спартака»

вчера, 12:05

«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука.

Клуб и игрок подписали контракт на 3 года. В новой команде футболист будет выступать под номером 2.

Олег Рябчук — игрок «Спартака»

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 05:02
Спартак дерзко выглядит в этом году. . Играйте пацаны.
Сп62
Сп62 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:07
Конечно, такие игроки есть и в России. И мы убеждались в этом не раз. Но их надо искать, прилагать усилия, а здесь рынок: тебе предлагают, а ты выбирай. Было бы что в кармане.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:28
такие нынче правила рынка, брат
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 16:48
Хлус просто уйдет на правый край
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:47
За эти "наклейки"спонсоры платят Спартаку бабло...) , как и любой команде. Время сейчас такое. Это в Советское время была одна белая полоска на груди...)
FenixSL
FenixSL ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:32
за логотипами еле виднеются красно-белые оттенки
ну да ладно

сравни ее даже с той которая в ромбик была
вот это было красиво
пусть я и не фанат Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:19
Всё с формой в порядке, в полном
d1metras
d1metras
вчера в 15:01
наконец то хлус конкуренцию почувствует...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 14:42
Подскажите кто?
Все приличные цепями прикованы и их не так много, да что там много....)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:41
Замечательная новость.
Велком в КБ Легион!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:51
Правильно , что порядок надо навести в защите....Ведь дом то строят с основания его , фундамента , а Спартак с крыши...
112910415
112910415
вчера в 13:41
Порадуемся, друзья. Ибо это хорошо.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:15
А не скажите, любезный, после какого тура, его, уволят? Ну, Федотова уже уволили, мы все уже попрощались, теперь- очередь Рябчика...
AMT
AMT
вчера в 12:57
Номер 2.Играть теперь придется как Жиго.
FenixSL
FenixSL ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 12:48
вот вот
идиотская позиция у наших клубов в таком случае
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:47
как уродливо смотрится форма
будто прямо с рынка и не Спартака
чего не налепили рекламный шильдик и на эмблему?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:36
В защите пора бы порядок навести
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:33
А что, в России игроков такого уровня нет?
NbKA555
NbKA555
вчера в 12:23
Хорошая новость!
24uu7rbe3zf4
24uu7rbe3zf4
вчера в 12:18
В сборную его теперь вряд ли вызовут
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:15
Спартак в этом году нацелился на чемпионство....
galem72
galem72
вчера в 12:09
Постоянно в основе и без травм, вырос в португальской лиге. Посмотрим, как он проявит себя в Спартаке. Удачи Олегу!
shlomo
shlomo
вчера в 12:06
Поздравляю Спартачей с таким приобретением. В детстве он переехал в Португалию и прошел через несколько клубов в юности – в том числе Спортинг и Порту. Серьезная школа. А теперь Олег усилит левый фланг обороны.
Гость
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