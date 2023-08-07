Олег Рябчук — игрок «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука.
Клуб и игрок подписали контракт на 3 года. В новой команде футболист будет выступать под номером 2.
«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука.
Клуб и игрок подписали контракт на 3 года. В новой команде футболист будет выступать под номером 2.
ну да ладно
сравни ее даже с той которая в ромбик была
вот это было красиво
пусть я и не фанат Спартака
ну да ладно
сравни ее даже с той которая в ромбик была
вот это было красиво
пусть я и не фанат Спартака
Все приличные цепями прикованы и их не так много, да что там много....)
Все приличные цепями прикованы и их не так много, да что там много....)
Велком в КБ Легион!
Велком в КБ Легион!
идиотская позиция у наших клубов в таком случае
идиотская позиция у наших клубов в таком случае
будто прямо с рынка и не Спартака
чего не налепили рекламный шильдик и на эмблему?
будто прямо с рынка и не Спартака
чего не налепили рекламный шильдик и на эмблему?