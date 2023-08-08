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Дивеев не сыграет в 2023 году из-за травмы

вчера, 18:42

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе восстановления своего клиента после травмы.

Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется.

В июле Дивеев перенёс операцию на голеностопе.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:12
Печально...Нам будет не хватать Игоря.
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
Он что хрустальным ноги ломал. Вовремя не избавился, это да.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:46
И за что ему платить? Пусть за свой счёт лечится.
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:39
Виноват только главбух.
isamsn
isamsn
вчера в 20:36
Вопросы к мед. работникам и тренерам по физподготовке. Почему игроки практически не играя по пол сезона сидят с травмами.
Capral
Capral
вчера в 20:34, ред.
Мда, походу, главбух- это всерьез и надолго...
Непонятно только- при чем здесь Дивеев, он, то, что плохого сделал...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:26
Плохая но ожидаемая новость для нас. Зачастили травмы у Игоря, успешная операция в Германии и долгое восстановление. Полноценной замены Игорю пока нет. ВВФ придётся пока обходиться своими резервами. Удачи ему, а Игорю восстановления.
Red blu
Red blu
вчера в 20:03
Поправляйся Игорь
Тебя будет не хватать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:35
Хватило бы терпения не дёрнуть его раньше. Жадность помешать может, хоть и еврокубков нет.
Вещий
Вещий
вчера в 19:12
Дивей осенью той получил перелом на 4 месяца, потом на 1,5 мес травму, сейчас еще на 4 месяца. До этого Агапов только перешел и на полгода травму получил, до этого Фукс 1.5 года на травмах, Роша неделю назад травму получил. Мойзес на уколах играет, тоже травма. Что там с защитниками делают? Хрусталь на хрустале. Зато 0 трансферов на вход, 0 профильных защитников на поле прямо сейчас с Ахматом, при схеме в 3.

На мой непрофессиональный взгляд, коняшкам как минимум нужно 2 цз + фланговый защ + инсайд + нап + цпз.... Может быть хотя бы сейчас трансферы на вход пойдут и станет армейцам легче.

Пи.Си. Игорю здоровья и восстановления.
Capral
Capral
вчера в 19:07
Потеря огромная. Очень жаль.
Здоровья, парню!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Дивееву пожелание полного восстановления , он молод и его организм должен ему в этом помочь.
5ckv7wwcs2bv
5ckv7wwcs2bv
вчера в 18:58
Здоровья Игорю, ждём возвращения
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:55
Это потеря для ЦСКА и неприятность для самого игрока...
Гость
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