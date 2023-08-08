Дивеев не сыграет в 2023 году из-за травмы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе восстановления своего клиента после травмы.
Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется.
В июле Дивеев перенёс операцию на голеностопе.
Непонятно только- при чем здесь Дивеев, он, то, что плохого сделал...
Непонятно только- при чем здесь Дивеев, он, то, что плохого сделал...
Тебя будет не хватать.
Тебя будет не хватать.
На мой непрофессиональный взгляд, коняшкам как минимум нужно 2 цз + фланговый защ + инсайд + нап + цпз.... Может быть хотя бы сейчас трансферы на вход пойдут и станет армейцам легче.
Пи.Си. Игорю здоровья и восстановления.
На мой непрофессиональный взгляд, коняшкам как минимум нужно 2 цз + фланговый защ + инсайд + нап + цпз.... Может быть хотя бы сейчас трансферы на вход пойдут и станет армейцам легче.
Пи.Си. Игорю здоровья и восстановления.
Здоровья, парню!!!
Здоровья, парню!!!