Дивеев не сыграет в 2023 году из-за травмы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА , рассказал о ходе восстановления своего клиента после травмы.

Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА , сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется.