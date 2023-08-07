Юрия Гаврилова выпишут из Института головного мозга

Бронзового призёра Олимпийских игр 1980 года Юрия Гаврилова сегодня выпишут из Института головного мозга. Сообщается, что в целом его состояние оценивается неплохо, но остаются проблемы с речью и рукой.
Напомним, Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. Позже он перенёс операцию. 25 июня чемпиона СССР 1979 года выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр, из которого впоследствии он был переведён в Институт головного мозга.
Здоровья тебе, Юрка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здоровья тебе, Юрка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!