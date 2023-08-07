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Юрия Гаврилова выпишут из Института головного мозга

вчера, 10:32

Бронзового призёра Олимпийских игр 1980 года Юрия Гаврилова сегодня выпишут из Института головного мозга. Сообщается, что в целом его состояние оценивается неплохо, но остаются проблемы с речью и рукой.

Напомним, Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. Позже он перенёс операцию. 25 июня чемпиона СССР 1979 года выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр, из которого впоследствии он был переведён в Институт головного мозга.

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 18:27, ред.
Вообще то лучший тандем 80-х был Заваров - Беланов , желаю здоровья Гаврилову
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Инсульт как правило без последствий к сожалению не проходит. И всё таки Юрий Васильевич большой молодец не сдался и его организм продолжил бороться с недугом. Большая благодарность медикам которые благодаря своему профессионализму "вытащили" его . Хочется пожелать Гаврилову в дальнейшем - восстановления на сколько это возможно и побольше радости в жизни!
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 10:41
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Capral
Capral
вчера в 10:41
Ярчайший, в прошлом футболист!!! Тандем Гаврилов-Черенков- лучший в 80-х!!!!!!!
Здоровья тебе, Юрка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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