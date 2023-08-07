В «Динамо» рассказали о текущем состоянии Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий касательно текущего состояния полузащитника , а также ответил на вопрос о предложениях по игроку.

У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим — не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве.

Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит. Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения.