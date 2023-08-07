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В «Динамо» рассказали о текущем состоянии Захаряна

вчера, 17:57

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий касательно текущего состояния полузащитника Арсена Захаряна, а также ответил на вопрос о предложениях по игроку.

У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим — не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве.

Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит. Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения.

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Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 22:37
Интересуеэюся много команд, очень много это 20,много это 10,ну назовите хотя бы 5,про Аякс и Лацио мы слышали...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:14
Ой, отремонтируют, будет лучше, чем был.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:19
Ну всё... пижон товарный вид потерял..., видимо от избытка...
pomor45
pomor45
вчера в 19:45
Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения.
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А у кого иначе? Все решения принимаются осознанно и в своих интересах, но только при их воплощении выясняется какими они окажутся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:22
Слишком много о нем говорят
Сп62
Сп62
вчера в 19:15
Очевидно, перенапрягся от избытка предложений.
drug01
drug01
вчера в 18:20
Видно срыв приглашений, здоровья ему
Гость
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