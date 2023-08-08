«Спартак» впервые за 47 лет пропустил 4 гола в одном матче Кубка

«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России со счётом 5:4.
Таким образом, московский клуб впервые за 47 лет пропустил 4 гола в одном матче Кубка.
В 1976 году «Спартак» проиграл крымской «Таврии» (3:4) в 1/16 финала Кубка СССР.
«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России со счётом 5:4.
Таким образом, московский клуб впервые за 47 лет пропустил 4 гола в одном матче Кубка.
В 1976 году «Спартак» проиграл крымской «Таврии» (3:4) в 1/16 финала Кубка СССР.
И этот человек говорит об объективности...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍👍👍
И этот человек говорит об объективности...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍👍👍