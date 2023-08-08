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«Спартак» впервые за 47 лет пропустил 4 гола в одном матче Кубка

вчера, 23:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 4Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России со счётом 5:4.

Таким образом, московский клуб впервые за 47 лет пропустил 4 гола в одном матче Кубка.

В 1976 году «Спартак» проиграл крымской «Таврии» (3:4) в 1/16 финала Кубка СССР.

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Все комментарии
Jocket
Jocket
сегодня в 07:11
Странная победа спартака и опять на последних минутах.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 07:08
Здорово, главное Спартаку не останавливаться .
LOpp
LOpp
сегодня в 07:03
Да уж, 1976 г. был неудачным для Спартака.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:59
Можно пропустить хоть десять мячей, главное забить на один мяч больше.
8cvxmwebxqax
8cvxmwebxqax
сегодня в 05:33
Защита, вечная проблема в Спартаке
adekvat
adekvat
сегодня в 04:48
Да веселая игра получилась. Пари молодцы дали бой.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
есть такое понятие - спартаковская защита
Red blu
Red blu
сегодня в 00:47
Теперь и эти 4 мяча войдут в историю, как 7 мячей от Ливерпуля.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:14
Спартак играет применяя ротацию
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ну подумаешь- попал мяч в руку- это же рука Спартака!!! А вот пенальти на Чалове- это произвол, преступление!!!

И этот человек говорит об объективности...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍👍👍
ABir
ABir
вчера в 23:43
Радует, что проигрывая, Спартак не опустил рук и довел матч до волевой победы! А оборону конечно нужно укреплять
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:25, ред.
Потому что судья придумал пенальти против красивущего гола с игры. Ну попал мяч в руку и попал, там даже соперник не возмущался, нет надо сломать игру. Но этому Спартаку не сломать- сила
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:18
Что ж бывает - зато ответил пятью!
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