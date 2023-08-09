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Адольфо Гайч не собирается покидать ЦСКА

вчера, 22:26

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем.

Я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь, и никаких мыслей об уходе у меня нет. Я полностью сфокусирован на работе в клубе и стараюсь выдерживать конкуренцию и бороться за место.

Мысли об уходе? У меня все время было желание играть в ЦСКА. Было много отъездов, не получалось здесь все время находиться. Сейчас мне бы уже хотелось серьезно здесь закрепиться и связать свое будущее с клубом.

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CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:58
Я верю в Адольфо, он более техничный чем Заба и скидки может такие же делать)
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:09
Много интереснее и перспективнее увядающего"деревянного солдата Урфина Федотова".
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:23
Давай Адольфо.....пора уже закрепиться в основном составе ЦСКА и помогать команде.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Справедливый Хам (раскрыть)
вчера в 22:32
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