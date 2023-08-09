Адольфо Гайч не собирается покидать ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем.
Я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь, и никаких мыслей об уходе у меня нет. Я полностью сфокусирован на работе в клубе и стараюсь выдерживать конкуренцию и бороться за место.
Мысли об уходе? У меня все время было желание играть в ЦСКА. Было много отъездов, не получалось здесь все время находиться. Сейчас мне бы уже хотелось серьезно здесь закрепиться и связать свое будущее с клубом.
На этом обсуждение завершено (не более двух комментариев в хэштеге вопрос_модератору об одной и той же теме).
На этом обсуждение завершено (не более двух комментариев в хэштеге вопрос_модератору об одной и той же теме).