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Неймар близок к возвращению в «Барселону»

вчера, 10:09

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в «Барселону». Руководство парижского клуба согласно отпустить игрока.

Ожидается, что бразильца купит клуб из Саудовской Аравии и отдаст в аренду «Барселоне». Сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро. Неймар подпишет контракт на четыре года. При этом ближайший сезон он проведёт в аренде в стане «сине-гранатовых». «Барселона» будет полностью платить зарплату Неймара (12 миллионов евро).

31-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 годы. За это время он сыграл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 голевых передач. За ПСЖ Неймар выступает с 2017 года (173 игры, 118 голов и 77 ассистов).

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:47
Неймар и ранее хотел вернутся в Барселону ,но там был Месси ,которому совершенно не нужен был Неймар,даже в ПСЖ,Месси больше играл на Камерунского Эму ,а вот теперь ,когда нет Месси ,почему бы и не вернуться?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 14:01
Игрок неплохой, но в Барсе он не нужен после своего побега - фаны ему не простят.
3ton
3ton
вчера в 13:40
Неймар бы усилил атаку Барсы и креатива дал.
Неймар еще топ , что статистика и говорит.
galem72
galem72
вчера в 13:35
Это же надо ещё такую х выдумать. Зачем арабам платить +- 100млн и сразу отпускать готового топового игрока в другой клуб? ))
3hazw239p2pw
3hazw239p2pw
вчера в 12:49
Мечется, лечится и угасает
Бывший наследник Пеле.
Не мудрено, ведь над ним нависает
Чëрная тень Дембеле...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:27
Возвращение блудного футболиста. удачи ему!
112910415
112910415
вчера в 11:09
подождём опровержений ... ждать не долго
ОПС
ОПС
вчера в 10:53
А может это кто то запустил утку, а то про Неймара как то подзабывать стали. Меньше разговоров в прессе и нужен пиар. А то как то в происходящее слабо верится.
usk
usk
вчера в 10:49
Эти печатчики печатают все что у них в мыслях пролетает даже на секунду то пишут Барса да начало сезона пол команды не могут зарегистрировать включая Гюдогана и Араухо то Барса хотел купить Мбапе то Барса купить Неймара короче больше половины что печатают полнейший бред
Elliada
Elliada
вчера в 10:42
В чем смысл? Что за год в Барселоне добьется? Если подписал контракт с СА, пусть сразу едет в СА.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:26
Неймар хочет переехать на лечение в Барсу... С пересадкой в СА... Походу травму он может получить "переходя" из самолёта в самолёт... Хе-хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Многоходовочка арабская
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:13, ред.
Меценаты из Саудовской Аравии купят Неймара , а потом отдадут его в Барселону, в аренду !!?))) Очень хитрый чей-то разработанный план !!!)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:11
Сним Барселона да же лч не попадет
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