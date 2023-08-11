Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в «Барселону». Руководство парижского клуба согласно отпустить игрока.
Ожидается, что бразильца купит клуб из Саудовской Аравии и отдаст в аренду «Барселоне». Сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро. Неймар подпишет контракт на четыре года. При этом ближайший сезон он проведёт в аренде в стане «сине-гранатовых». «Барселона» будет полностью платить зарплату Неймара (12 миллионов евро).
31-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 годы. За это время он сыграл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 голевых передач. За ПСЖ Неймар выступает с 2017 года (173 игры, 118 голов и 77 ассистов).
Неймар еще топ , что статистика и говорит.
Неймар еще топ , что статистика и говорит.
Бывший наследник Пеле.
Не мудрено, ведь над ним нависает
Чëрная тень Дембеле...
Бывший наследник Пеле.
Не мудрено, ведь над ним нависает
Чëрная тень Дембеле...