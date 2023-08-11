Неймар близок к возвращению в «Барселону»

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вчера, 10:09

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии хочет вернуться в «Барселону». Руководство парижского клуба согласно отпустить игрока.

Ожидается, что бразильца купит клуб из Саудовской Аравии и отдаст в аренду «Барселоне». Сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро. Неймар подпишет контракт на четыре года. При этом ближайший сезон он проведёт в аренде в стане «сине-гранатовых». «Барселона» будет полностью платить зарплату Неймара (12 миллионов евро).