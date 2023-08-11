Кайседо близок к переходу в «Ливерпуль», а не в «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в «Ливерпуль».
По данным источника, «красные» подали официальный запрос на трансфер футболиста в размере 110 млн фунтов стерлингов. Если всё пойдёт по плану, сегодня Кайседо станет игроком «Ливерпуля».
Ранее главным претендентом на трансфер полузащитника являлся «Челси».
За эти деньги Челси зимой покупал чемпиона мира и лучшего молодого игрока чемпионата мира Энцо…Кайседо на сегодня по сути никто, чтобы платить 110 млн фунтов. Предложенные ранее Челси 80 млн.фунтов за него Брайтону, это тоже много.
За эти деньги Челси зимой покупал чемпиона мира и лучшего молодого игрока чемпионата мира Энцо…Кайседо на сегодня по сути никто, чтобы платить 110 млн фунтов. Предложенные ранее Челси 80 млн.фунтов за него Брайтону, это тоже много.
А вообще не нужен Челси Кайседо за такие деньги.
Хотя по мне уже без разницы какие деньги тратят Боли и ко. Главное чтобы игра была.
А вообще не нужен Челси Кайседо за такие деньги.
Хотя по мне уже без разницы какие деньги тратят Боли и ко. Главное чтобы игра была.