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Кайседо близок к переходу в «Ливерпуль», а не в «Челси»

вчера, 08:28

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в «Ливерпуль».

По данным источника, «красные» подали официальный запрос на трансфер футболиста в размере 110 млн фунтов стерлингов. Если всё пойдёт по плану, сегодня Кайседо станет игроком «Ливерпуля».

Ранее главным претендентом на трансфер полузащитника являлся «Челси».

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manutd navsegda!
manutd navsegda!
вчера в 12:16
В 2016 году «МЮ» выкупил у «Ювентуса» Погба за 100 миллионов евро. Юрген Клопп, на тот момент лишь год проработавший с «Ливерпулем», сокрушался по поводу суммы трансфера.

«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов и он травмируется, эти деньги вылетают в трубу, ведь футбол – это командный вид спорта. Каждый понимает игру по-своему. Конечно, всегда хочется заполучить лучших игроков, но для успеха нужно прежде всего построить команду.

Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому».

Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» покупает Мойсеса Кайседо за 140 миллионов долларов.
azkan
azkan
вчера в 11:06
Романо можно было верить. Но в последнее время его инсайдеры много брака допускают))
А вообще не нужен Челси Кайседо за такие деньги.
Хотя по мне уже без разницы какие деньги тратят Боли и ко. Главное чтобы игра была.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:19, ред.
Так Челси просто отказались платить за него 110 млн в фунтах, а Ливерпуль захотели платить. Всё очень просто.
За эти деньги Челси зимой покупал чемпиона мира и лучшего молодого игрока чемпионата мира Энцо…Кайседо на сегодня по сути никто, чтобы платить 110 млн фунтов. Предложенные ранее Челси 80 млн.фунтов за него Брайтону, это тоже много.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 09:33
Норм, чайки молодцы) А Челси заберёт Лавиа за 48 млн и Адамса за 20, 110 за Кайседо, это очень сильно завышенный ценник.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:31
Игрок хороший, но 110 млн фунтов переплата
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:24
Брайтон добился своего, устроив аукцион и видимо Ливерпуль победил в нем, перебив предложение Челси. Пойдет ли челси дальше в этой игре, думаю нет, возьмут и купят Лавию, которого до этого вел Ливерпуль, а через некоторое время узнаем, кто оказался умнее. Победительв этой саге с продажей кайседо всего один, и это Брайтон, который в свое время нашел Кайседо и приобрел за копейки, так что скаутам Брайтона отдельный респект!!!
lotsman
lotsman
вчера в 09:23
Нормально так, Ливерпуль перехватил Кайседо у Челси))
labasy
labasy
вчера в 09:18
Нормально, если подпишет, теперь одного отличного ЦЗ и можно бороться с МС
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:58
А Клопп знает?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:57
Много разных Кайсери, про этого первый раз слышу
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:54
Кто это такой?
Почему такая сумма?
ОПС
ОПС
вчера в 08:52
А мы уж надеялись, что Челси. А Челси, наверное, таких денег не потянул..
wjpd5kpwjhn8
wjpd5kpwjhn8
вчера в 08:49
В нынешний Челси вообще ходить не надо
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:31
Мне кажется что такая сумма это переплата, как минимум в 1,5 раза... ну Ливеру виднее.
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