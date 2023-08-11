Кайседо близок к переходу в «Ливерпуль», а не в «Челси»

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вчера, 08:28

Полузащитник «Брайтона» может перейти в «Ливерпуль».

По данным источника, «красные» подали официальный запрос на трансфер футболиста в размере 110 млн фунтов стерлингов. Если всё пойдёт по плану, сегодня Кайседо станет игроком «Ливерпуля».

Ранее главным претендентом на трансфер полузащитника являлся «Челси».