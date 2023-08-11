У Азара есть три варианта продолжения карьеры

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вчера, 09:17

Бывший нападающий «Челси» и «Реала» раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

По данным источника, в подписании бельгийца заинтересованы «Ванкувер» и «Ботафого».

Также у Эдена есть предложение от команды из Саудовской Аравии.