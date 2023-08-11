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У Азара есть три варианта продолжения карьеры

вчера, 09:17

Бывший нападающий «Челси» и «Реала» Эден Азар раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

По данным источника, в подписании бельгийца заинтересованы «Ванкувер» и «Ботафого».

Также у Эдена есть предложение от команды из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:22
1. Закончить карьеру.
2. Завершить карьеру.
3. Прекратить карьеру.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:02
К арабам ехать опасно, они не потерпят постоянного лечения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
Еще как вариант можно рекламировать бургеры
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:37
Потерянное бельгийское поколение....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:29
три варианта где он ещё не лечился, а такой был игрок когда играл в Челси
79yg4x8qsbvt
79yg4x8qsbvt
вчера в 09:29
Хорошо когда выбор большой, есть с чего выбрать
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