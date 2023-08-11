У Азара есть три варианта продолжения карьеры

Бывший нападающий «Челси» и «Реала» Эден Азар раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
По данным источника, в подписании бельгийца заинтересованы «Ванкувер» и «Ботафого».
Также у Эдена есть предложение от команды из Саудовской Аравии.
Бывший нападающий «Челси» и «Реала» Эден Азар раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
По данным источника, в подписании бельгийца заинтересованы «Ванкувер» и «Ботафого».
Также у Эдена есть предложение от команды из Саудовской Аравии.
2. Завершить карьеру.
3. Прекратить карьеру.
2. Завершить карьеру.
3. Прекратить карьеру.