«Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест»

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (2:1) в матче 1-го тура АПЛ.
На 26-й минуте первый гол в игре забил вингер «Арсенала» Эдвард Нкетиа. На 32-й минуте полузащитник Букайо Сака удвоил преимущество «канониров».
На 82-й минуте нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи сократил отставание в счёте.
Посмотрел матч в записи
Арсенал провел шикарные 80 минут игры, просто без шансов для Ноттингема, но упустили обидную контратаку и пропустили необязательный мяч....скажу так, старые болячки у команды остались, и более мастеровитые команды могут наказывать больше за такие матчи. Нет у команды инстинкта убийцы, и это плохо...а так, победили, набрали 3 очка и это самое главное!!!
Всех пушкарей с победой! Ждем второй тур
По игре понравились Мартинелли, Сака,Эдегор....из новечков сегодня выделялся Райс
Посмотрел матч в записи
Арсенал провел шикарные 80 минут игры, просто без шансов для Ноттингема, но упустили обидную контратаку и пропустили необязательный мяч....скажу так, старые болячки у команды остались, и более мастеровитые команды могут наказывать больше за такие матчи. Нет у команды инстинкта убийцы, и это плохо...а так, победили, набрали 3 очка и это самое главное!!!
Всех пушкарей с победой! Ждем второй тур
По игре понравились Мартинелли, Сака,Эдегор....из новечков сегодня выделялся Райс