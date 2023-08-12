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«Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест»

вчера, 17:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (2:1) в матче 1-го тура АПЛ.

На 26-й минуте первый гол в игре забил вингер «Арсенала» Эдвард Нкетиа. На 32-й минуте полузащитник Букайо Сака удвоил преимущество «канониров».

На 82-й минуте нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи сократил отставание в счёте.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43
Ваши бы слова да Богу в уши!!!
Что происходит с Баварией??? Непруха у Томаса с мюнхенским клубом...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:32
Значит; надо играть все 90мин!!! Если я за Вас болею- значит Вы победите, без вариантов!!!!!!! Арсенал-ЧЕМПИОН!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
Доброй ночи,Виктор! Благодарю Вас за пожелания!!
Если будем играть все 90 мин так как играли сегодня до 80-й минуты то шансы на победу будут велики!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:51
Дружище, поздравляю Вас с первой победой в чемпионате!!!!!!! И в дальнейшем желаю- только побеждать и добиться еще большего, чем в прошлом сезоне!!!!!!! Вам это под силу!!!!!!! Дерзайте и всё у вас получится!!!!!!! Я за Вас болею!!!!!!! Удачи!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:14
Прсмотреть матч любимой команды в прямом эфире не удалось, и что бы не знать счет вообще не заходил в соц.сети...
Посмотрел матч в записи
Арсенал провел шикарные 80 минут игры, просто без шансов для Ноттингема, но упустили обидную контратаку и пропустили необязательный мяч....скажу так, старые болячки у команды остались, и более мастеровитые команды могут наказывать больше за такие матчи. Нет у команды инстинкта убийцы, и это плохо...а так, победили, набрали 3 очка и это самое главное!!!
Всех пушкарей с победой! Ждем второй тур
По игре понравились Мартинелли, Сака,Эдегор....из новечков сегодня выделялся Райс
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:20
теперь по новым правилам будут добавлять помногу.
Лесники приехали, чтобы не проиграть разгромно, Арсенал принял эти условия, но чуть было не обломался, а Лесникам не хватило мастерства для концовки.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:08
Это АПЛ, где каждый может проиграть каждому
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Не очень убедительная победа получилась. Ожидался разгром.
zdeniss
zdeniss
вчера в 18:28
В концовке Арсеналу явно не хватало физики, моменты были и во втором тайме, но не однозначные. Райс и Хаверц в основе с большим авансом за былые заслуги, пока игру делают прошлогодние герои. На мой взгляд, Тимбер отлично вписался, возьмем на заметку, что в обоих матчах с ним на поле Арсенал не пропускал. 3 очка мы вписали Арсеналу в таблицу еще до игры, но … Сравнивая игру во второй половине прошлого сезона можно провести аналогию когда, ведя 2:0, в итоге расслабляли булки и теряли очки, сегодня это тоже было близко не смотря на то, что Арс был на голову выше. С победой, но есть над чем работать.
ilia77707
ilia77707
вчера в 17:56
конечно в АПЛ много проходных матчей , после первого тайма перестал смотреть , в одни ворота игра была , как будто играли команды из разных лиг
nn7ja65q56x5
nn7ja65q56x5
вчера в 17:52
Довольно скромная победа получилась, зная венгеровский Арсенал всегда ожидаешь большей результативности, всё равно всех наших фанатов с победой!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:23
С Барриосом бы не проиграли)
vira
vira
вчера в 17:16
Неуверенно.
Конь 46
Конь 46
вчера в 17:16
Наконец-то начался настоящий футбол! Может о "подвигах" инопланетного в дворовой лиге меньше писать будут? 🎈
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:15
Смотрел первый тайм, там полное доминирование Арсенала было и казалось, что в итоге будет разгром, а вышло вот как... второй тайм уже не смотрел, не знаю может арсенал просто доигрывал, а может и не мог уже ниче придумать нового. Но 3 очка есть 3 очка. С победой канониров
Elliada
Elliada
вчера в 17:14
Арсенал с победой! Но это полный бред к каждому матчу добавлять по 10 минут. Так раздражает.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:05
Ну судья чудила добавлять 7 минут в таком матче? Это же надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:04
Было бы удивительно если бы это было наоборот . А так с Победой болельщиков Арсенала.
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