В «Спартаке» оценили слухи о возможном уходе Зобнина

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Романа Зобнина.
Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.
Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация.
Ему и в Спартаке хорошо.
Ему и в Спартаке хорошо.
Перед матчем появляется вброс об уходе Зобнина.
Думаю, понятно, из-за какого поребрика уши торчат!
Перед матчем появляется вброс об уходе Зобнина.
Думаю, понятно, из-за какого поребрика уши торчат!