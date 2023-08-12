В «Спартаке» оценили слухи о возможном уходе Зобнина

Генеральный директор «Спартака» высказался о возможном уходе из команды полузащитника .

Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.

Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация.