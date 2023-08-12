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В «Спартаке» оценили слухи о возможном уходе Зобнина

вчера, 22:20

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Романа Зобнина.

Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.

Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:22
Неймётся кому то... Аж зудит в одном мнсте)))
Ему и в Спартаке хорошо.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:08
Такова доля агента: искать лучшие варианты и напрягать этим клубы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:54
Тяжёлая утка и взлететь не могла. Остаётся только догадываться, кто откормил ее).
протон
протон
сегодня в 01:54
Зобнин завершит карьеру в Спартаке
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:18
А куда ему идти? Он в праймовой форме был в 2018, потом пошел на спад. Это явно не Европа, значит наше болото. Уходить из Спартака в Локо, ЦСКА или Динамо, это менять шило на мыло. Остается только Питер, а нужен ли он там? Хотя Зениту лишь бы увести игрока у конкурента, а пригодится или нет, уже потом решат.
makkie
makkie
вчера в 23:25
В следующем туре Спартаку играть с Зенитом.
Перед матчем появляется вброс об уходе Зобнина.

Думаю, понятно, из-за какого поребрика уши торчат!
ABir
ABir
вчера в 22:56
Значит кому-то надо распускать эти слухи про Зобнина
Гость
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