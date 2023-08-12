От голландских грандов до «Реала». Вокруг Захаряна слишком много слухов, он выбрал Испанию

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вчера, 10:01

Пора собираться в «Сосьедад».

За последние 12 месяцев в отношении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна появлялось немало слухов об интересе со стороны европейских клубов. «Челси» — самый громкий. Тогда сообщалось, что стороны пытаются найти способ организовать перевод средств за трансфер, но за оставшееся время решение так и не появилось. После этого Арсен захандрил, провел противоречивый сезон. И как ни странно, сейчас инсайдов о вариантах продолжения его карьеры стало даже больше. Рассказываем, куда отправляли талантливого хавбека за последние несколько месяцев.

Голландцы – «Фейеноорд», ПСВ , «Аякс»

«Фейеноорду» был нужен футболист, который бы заменил Себастьяна Шиманьского – поляк после окончания аренды перешел в «Фенербахче», а Арсен по набору качеств похож на экс-футболиста «бело-голубых». При этом сообщалось, что боссы коллектива готовы предложить москвичам не больше 8 миллионов евро, тогда как столичный клуб не был намерен рассматривать предложения менее чем на 15 млн. В «Фейеноорде», отметили, что хотят платить за игрока приемлемую сумму и не более того.

В этот период «Аякс» продолжал следить за ситуацией – амстердамцы пробовали договориться с «бело-голубыми» весной, но тогда их отпугнул ценник в 25 миллионов евро. Уже в августе представители клуба вновь вернулись к кандидатуре Арсена – приговоры с «Краснодаром» по Сперцяну так ни к чему и не привели. При этом «аяксиды» по-прежнему готовы предложить не более 10 миллионов евро.

ПСВ фигурировал в слухах о борьбе за 20-летнего полузащитника в начале августа – и ровно один день. Тогда появились слухи, что клуб рассматривает россиянина в качестве замены ушедшему Хави Симонсу. К слову, москвичи выставили ценник в 12+3 миллиона евро, что отпугнуло голландцев. Сейчас переход в какой-либо из голландских клубов кажется наименее вероятным.

«Урарту» с окном в Европу

Для переезда в Европу все варианты хороши — «Урарту» был одним из них. Информация о возможности трансфера в армянский клуб появилась в конце июня. Тогда сообщалось, что по задумке Арсен повторит путь Хвичи Кварацхелии – тот перешел в «Динамо» Батуми из «Рубина», а через пару месяцев подписал контракт с «Наполи». «Урарту» в этом был заинтересован, поскольку армянскому коллективу предстояло сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Только для Арсена такой вариант был бы выигрышным только в случае, если бы была гарантия дальнейшего перехода в европейский клуб – чемпионат Армении в разы слабее, чем РПЛ . Плюс у такого сценария был определенный риск – если клубы из Европы отказываются от молодого полузащитника из-за его паспорта, то с переездом в Армению неизбежно всплывет вариант со сменой гражданства.

К слову, появившийся инсайд достаточно опровергли – в «Урарту» сообщили, что не ведут никаких переговоров с Захаряном.

«Лацио»

Вариант с римским клубом был по-настоящему реалистичен. О том, что переговоры действительно ведутся, спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил практически сразу – правда, по словам функционера, «бело-голубые» требовали слишком большую сумму, на которую итальянцы соглашаться не собирались. По ходу развития диалога стороны все же согласовали размер компенсации – «Динамо» получило бы 10+4 миллиона евро.

Только на этом этапе «Лацио» начал переговоры с полузащитником Даити Камадой – в его пользу говорил опыт игры в европейских чемпионатах (провел 4 полноценных сезона в «Айнтрахте») и статус свободного агента. Плюс ради Захаряна римлянам пришлось бы расстаться с Башичем – для подписания Камады было попросту меньше препятствий.

Позднее выяснилось, что главный тренер команды Маурицио Сарри сомневается в способности Захаряна заменить ушедшего Милинковича-Савича – предполагался вариант с арендой, но он не устраивал уже самого Арсена. В конце концов сделка сорвалась.

«Страсбур» с прицелом на «Челси»

Французы появились на горизонте уже в конце июля – тогда «Динамо» и «Лацио» оказались в тупике. Позднее появился инсайд, что работой над трансфером занимается агент форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента. Отмечалось, что «Страсбур» недавно приобрели владельцы «Челси» — с тех пор коллектив стал использоваться в качестве фарм-клуба. Тем временем Пимента уже занималась переходом 20-летнего хавбека в «Челси» годом ранее, а потому вернулась к работе по переезду Захаряна сейчас.

«Страсбур» в итоге предложил москвичам 11+2 млн евро, но «бело-голубые» отказались – по инсайдам, Пимента хотела себе 20 % от суммы перепродажи. Сам Арсен, по слухам, посчитал французский проект непривлекательным со спортивной точки зрения, а трансфер оттуда в «Челси» — нереалистичным.

«Реал Сосьедад»

Возможно, один из последних вариантов для российского хавбека уехать в Европу этим летом. Испанский коллектив ищет усиление в центр поля – а рассматривает россиянина в качестве альтернативы Донни ван де Беку из «Манчестер Юнайтед».

«Динамо» по-прежнему требовало отступные в размере 15 миллионов евро, при этом испанцы предложили 11 млн. По последним данным, Захарян уже провел переговоры с «Сосьедадом» и согласовал условия контракта. Переговоры с «бело-голубыми» тоже сдвинулись с мертвой точки, вероятная сумма компенсации – 12 миллионов евро. Руководство испанского клуба настроено оптимистично – там рассчитывают, что сделку удастся оформить в ближайшее время.