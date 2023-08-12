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От голландских грандов до «Реала». Вокруг Захаряна слишком много слухов, он выбрал Испанию

вчера, 10:01
Захарян Арсен

Пора собираться в «Сосьедад».

За последние 12 месяцев в отношении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна появлялось немало слухов об интересе со стороны европейских клубов. «Челси» — самый громкий. Тогда сообщалось, что стороны пытаются найти способ организовать перевод средств за трансфер, но за оставшееся время решение так и не появилось. После этого Арсен захандрил, провел противоречивый сезон. И как ни странно, сейчас инсайдов о вариантах продолжения его карьеры стало даже больше. Рассказываем, куда отправляли талантливого хавбека за последние несколько месяцев.

Голландцы – «Фейеноорд», ПСВ, «Аякс»

«Фейеноорду» был нужен футболист, который бы заменил Себастьяна Шиманьского – поляк после окончания аренды перешел в «Фенербахче», а Арсен по набору качеств похож на экс-футболиста «бело-голубых». При этом сообщалось, что боссы коллектива готовы предложить москвичам не больше 8 миллионов евро, тогда как столичный клуб не был намерен рассматривать предложения менее чем на 15 млн. В «Фейеноорде», отметили, что хотят платить за игрока приемлемую сумму и не более того.

В этот период «Аякс» продолжал следить за ситуацией – амстердамцы пробовали договориться с «бело-голубыми» весной, но тогда их отпугнул ценник в 25 миллионов евро. Уже в августе представители клуба вновь вернулись к кандидатуре Арсена – приговоры с «Краснодаром» по Сперцяну так ни к чему и не привели. При этом «аяксиды» по-прежнему готовы предложить не более 10 миллионов евро.

ПСВ фигурировал в слухах о борьбе за 20-летнего полузащитника в начале августа – и ровно один день. Тогда появились слухи, что клуб рассматривает россиянина в качестве замены ушедшему Хави Симонсу. К слову, москвичи выставили ценник в 12+3 миллиона евро, что отпугнуло голландцев. Сейчас переход в какой-либо из голландских клубов кажется наименее вероятным.

«Урарту» с окном в Европу

Для переезда в Европу все варианты хороши — «Урарту» был одним из них. Информация о возможности трансфера в армянский клуб появилась в конце июня. Тогда сообщалось, что по задумке Арсен повторит путь Хвичи Кварацхелии – тот перешел в «Динамо» Батуми из «Рубина», а через пару месяцев подписал контракт с «Наполи». «Урарту» в этом был заинтересован, поскольку армянскому коллективу предстояло сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Только для Арсена такой вариант был бы выигрышным только в случае, если бы была гарантия дальнейшего перехода в европейский клуб – чемпионат Армении в разы слабее, чем РПЛ. Плюс у такого сценария был определенный риск – если клубы из Европы отказываются от молодого полузащитника из-за его паспорта, то с переездом в Армению неизбежно всплывет вариант со сменой гражданства.

К слову, появившийся инсайд достаточно опровергли – в «Урарту» сообщили, что не ведут никаких переговоров с Захаряном.

«Лацио»

Вариант с римским клубом был по-настоящему реалистичен. О том, что переговоры действительно ведутся, спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил практически сразу – правда, по словам функционера, «бело-голубые» требовали слишком большую сумму, на которую итальянцы соглашаться не собирались. По ходу развития диалога стороны все же согласовали размер компенсации – «Динамо» получило бы 10+4 миллиона евро.

Только на этом этапе «Лацио» начал переговоры с полузащитником Даити Камадой – в его пользу говорил опыт игры в европейских чемпионатах (провел 4 полноценных сезона в «Айнтрахте») и статус свободного агента. Плюс ради Захаряна римлянам пришлось бы расстаться с Башичем – для подписания Камады было попросту меньше препятствий.
Позднее выяснилось, что главный тренер команды Маурицио Сарри сомневается в способности Захаряна заменить ушедшего Милинковича-Савича – предполагался вариант с арендой, но он не устраивал уже самого Арсена. В конце концов сделка сорвалась.

«Страсбур» с прицелом на «Челси»

Французы появились на горизонте уже в конце июля – тогда «Динамо» и «Лацио» оказались в тупике. Позднее появился инсайд, что работой над трансфером занимается агент форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента. Отмечалось, что «Страсбур» недавно приобрели владельцы «Челси» — с тех пор коллектив стал использоваться в качестве фарм-клуба. Тем временем Пимента уже занималась переходом 20-летнего хавбека в «Челси» годом ранее, а потому вернулась к работе по переезду Захаряна сейчас.

«Страсбур» в итоге предложил москвичам 11+2 млн евро, но «бело-голубые» отказались – по инсайдам, Пимента хотела себе 20 % от суммы перепродажи. Сам Арсен, по слухам, посчитал французский проект непривлекательным со спортивной точки зрения, а трансфер оттуда в «Челси» — нереалистичным.

«Реал Сосьедад»

Возможно, один из последних вариантов для российского хавбека уехать в Европу этим летом. Испанский коллектив ищет усиление в центр поля – а рассматривает россиянина в качестве альтернативы Донни ван де Беку из «Манчестер Юнайтед».

«Динамо» по-прежнему требовало отступные в размере 15 миллионов евро, при этом испанцы предложили 11 млн. По последним данным, Захарян уже провел переговоры с «Сосьедадом» и согласовал условия контракта. Переговоры с «бело-голубыми» тоже сдвинулись с мертвой точки, вероятная сумма компенсации – 12 миллионов евро. Руководство испанского клуба настроено оптимистично – там рассчитывают, что сделку удастся оформить в ближайшее время.

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11 августа
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ v43cafcek69f (раскрыть)
вчера в 20:40
А что он должен делать? Ты если чем-то занимаешься, то должен видеть себя в этом деле лучшим. Тогда можно говорить о каком-то прогрессе.
v43cafcek69f
v43cafcek69f
вчера в 20:19
Высоко метит птичка, да не высоко летает)
Igo0rek
Igo0rek ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Футболист - это актив футбольного клуба. Рыночная стоимость актива, это оценочная стоимость по совокупности определенных критериев, но рыночная стоимость, не равно сумма, по которой будет закрыта сделка. Это не магазин. Например компания Apple оценивается в 2,5 трлн долларов, это ее рыночная стоимость. Но тебе никто не продаст эту компанию за 2,5 трлн долларов, тебе назовут цену в 4-5 трлн долларов (условно), хочешь покупай за такую сумму, не хочешь, тебе просто ручкой помашут. И ты уже будешь решать, нужна ли тебе эта компания за 4-5 трлн долларов, и сделка будет закрыта, либо это для тебя неприемлемо, и тогда сделка не состоится.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:30, ред.
Выбрал Захарян Испанию,
Видно - парень не дурак!
Не Голландию с Италией!
А в итоге - "с печки БРЯК!"
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 12:47
12 лямов за Арсенку?!! Любая половина этой суммы - его цена, максимум
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 10:57
Много шума из ничего
Гость
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